Đúng 16 giờ chiều mai (28/9): 3 con con giáp bị rơi vào hố vàng, công danh đại thắng, vận trình hanh thông, tha hồ ngồi chơi xơi nước, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 08:05

Đúng 16 giờ chiều mai (28/9), những con giáp này đang gặp vận may lớn, cuộc sống có nhiều thay đổi tích cực đáng mong chờ.

Tuổi Hợi

Đúng 16 giờ chiều mai (28/9), tài vận của tuổi Hợi sẽ có chuyển biến tích cực, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt. Họ có được thành công vang dội ấy là nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc, dám thử thách chính mình, có gan làm giàu.

Đúng 16 giờ chiều mai (28/9): 3 con con giáp bị rơi vào hố vàng, công danh đại thắng, vận trình hanh thông, tha hồ ngồi chơi xơi nước, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Nếu có bất cứ cơ hội nào đến với mình tuổi Hợi đừng dại bỏ qua, nếu không bạn sẽ hối tiếc cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, nếu có bất cứ cơ hội nào đến với mình tuổi Hợi đừng dại bỏ qua, nếu không bạn sẽ hối tiếc cả đời. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

Những người tuổi Mùi đã có gia đình cũng được cho là sẽ có thời gian ổn định về mặt tình cảm. Hai bạn nên biết cân bằng giữa công việc và gia đình để giữ được hòa khí, tránh xảy ra xung đột.

Tuổi Mùi

Đây là con giáp có tài trí, tham vọng chứ không chấp nhận sống an phận thủ thường.

Đúng 16 giờ chiều mai (28/9): 3 con con giáp bị rơi vào hố vàng, công danh đại thắng, vận trình hanh thông, tha hồ ngồi chơi xơi nước, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Người làm nghề buôn bán cũng gặp thời gặp thế, làm ăn đắc tài, lộc lá nhiều hơn những ngày trước - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16 giờ chiều mai (28/9), bạn sẽ nhận được một số lời mời làm việc, cơ hội hợp tác trong các dự án lớn, hoặc kế hoạch phát triển kinh doanh tốt. Người làm nghề buôn bán cũng gặp thời gặp thế, làm ăn đắc tài, lộc lá nhiều hơn những ngày trước. Có thể nói, sắp tới người tuổi Mùi sẽ có thu nhập dồi dào, túi tiền rủng rỉnh.

Ngoài cơ hội được thăng chức tăng lương, Mùi còn vượng vận tài lộc nên làm gì cũng ra tiền. Bên cạnh năng lực cá nhân ngày một hoàn thiện họ được thần tài nuông chiều, quý nhân thương yêu nên phúc phần càng tăng thêm đáng kể. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, thu nhập tăng liên tục.

Tuổi Tý

Nếu như năm ngoái là năm tuổi của những người tuổi Tý, họ gặp khá nhiều thử thách cả trong vấn đề tài chính cho đến sức khỏe, thì sang tới năm Tân Sửu, mọi chuyện sẽ tiến triển theo chiều hướng tích cực, nhiều khi đến chính họ cũng phải bất ngờ.

Đúng 16 giờ chiều mai (28/9): 3 con con giáp bị rơi vào hố vàng, công danh đại thắng, vận trình hanh thông, tha hồ ngồi chơi xơi nước, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Những người tuổi Tý sẽ rất thành công về mặt tài chính, có nhiều cơ hội gia tăng tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16 giờ chiều mai (28/9), những người tuổi Tý sẽ rất thành công về mặt tài chính, có nhiều cơ hội gia tăng tài lộc. Tuổi Tý thường là những người cẩn trọng, ít khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình, tuy nhiên, họ được khuyên nên mạnh dạn đầu tư, để gặt hái được những thành quả tốt.

Về đường tình duyên, đây được coi là thời điểm tuyệt vời cho những người tuổi Tý còn độc thân. Họ sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ và phát triển các mối quan hệ lãng mạn, có thể dẫn tới những mối quan hệ lâu dài.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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