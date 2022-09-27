Đúng 12 giờ trưa mai (thứ Tư, 28/9): 3 con giáp này may mắn xum xuê, tài lộc vượng phát, tài vận thăng hoa, tình duyên viên mãn

Không chỉ sự nghiệp vượng, tài lộc phát mà chuyện tình cảm của người tuổi Tý cũng viên mãn, ngọt ngào. Người tuổi Tý độc thân sẽ gặp được nhân duyên của cuộc đời mình. Bản mệnh đã được sao tốt chiếu mệnh, làm gì cũng dễ thành công, không nên bỏ phí.

Người tuổi Tý hồn nhiên, suy nghĩ đơn giản nhưng rất nhanh nhạy trong việc kiếm tiền. Đúng 12 giờ trưa mai (thứ Tư, 28/9), vận đen của con giáp này sẽ bị đẩy lùi hoàn toàn. Nếu nắm bắt được cơ hội, con giáp này không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn gặp may mắn trong công việc.

Trong thời điểm này và về sau, người tuổi Tý được dự đoán sẽ gây dựng được một sự nghiệp vững chắc và thu về những khoản tiền xứng đáng với công sức họ bỏ ra, nếu không trở thành đại gia thì chí ít cũng có một cuộc sống dư dả, thoải mái, sung túc.

Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian qua, tuổi Tỵ được cho là gặp bao nhiêu khó khăn, thử thách, thì đúng 12 giờ trưa mai (thứ Tư, 28/9), họ sẽ được đền bù lại bấy nhiêu. Công danh rộng mở, tài lộc dồi dào, thậm chí còn có thể nhận được những may mắn trời cho bất ngờ. Dù sao đi chăng nữa, nếu biết cố gắng, tuổi Tỵ không có gì cần phải lo lắng.

Công danh rộng mở, tài lộc dồi dào, thậm chí còn có thể nhận được những may mắn trời cho bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, dù người tuổi Tỵ đã kết hôn hay còn độc thân thì may mắn cũng sẽ luôn ở bên họ. Nếu độc thân, họ sẽ có cơ hội tìm được 1 nửa thích hợp. Năng lượng của Sửu sẽ giúp họ trở nên tự tin, hấp dẫn hơn trong mắt người khác giới.

Trong khi đó, nếu đã đang ở trong 1 mối quan hệ thì tuổi Tỵ cũng sẽ dễ phát triển mối quan hệ lên 1 tầm cao mới, thậm chí sẽ có đám cưới trong tương lai gần.

Tuổi Hợi

Đúng 12 giờ trưa mai (thứ Tư, 28/9), sẽ là một thời điểm cực kỳ may mắn đối với những người tuổi Hợi có mong muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh buôn bán. Tử vi dự báo con giáp này sẽ có vận trình đầy tươi sáng và có thời cơ thu hút về nhiều tài lộc tiền bạc.

Người tuổi này còn được quý nhân giúp đỡ nên dù gặp khó khăn gì thì cuối cùng cũng có thể vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ ngoại giao của người tuổi Hợi được mở rộng, phát huy tốt vai trò giúp thúc đẩy công việc kinh doanh làm ăn được nhiều may mắn. Bên cạnh đó, người tuổi này còn được quý nhân giúp đỡ nên dù gặp khó khăn gì thì cuối cùng cũng có thể vượt qua.

Trời sinh người tuổi Hợi là những người có ý thức tự tôn cực kỳ cao và vô cùng độc lập. Họ rất thích được làm lãnh đạo và che chở cho những người khác. Họ thích sự công bằng và sẽ không chịu lùi bước trong bất kỳ cuộc tranh cãi nào, nếu cảm thấy họ là người có lý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.