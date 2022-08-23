Đúng 9h sáng mai (24/8): 3 con giáp được Phật Bà nâng đỡ, Quý nhân hỗ trợ nhiệt tình, chuẩn bị tinh thần đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc chất đầy nhà, tiền đồ rộng mở, tương lai sáng ngời

Người tuổi Sửu có tính cách rất ổn định, điềm đạm, đáng tin cậy. Trong mọi việc họ tỏ ra là người kiên nhẫn, điềm đạm chứ không hề bốc đồng. Họ cũng là người biết lên kết hoạch đầy đủ trước khi bắt tay vào việc chứ không nóng vội.

Đúng 9h sáng mai (24/8), người tuổi Sửu có phúc lộc dồi dào. Thời gian này sự nghiệp của Sửu ngày càng hưng vượng. Bản mệnh được quý nhân giúp đỡ nên nhận được thêm cơ hội phát triển khả năng. Sửu chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực và tập trung hơn trong công việc thì ắt sẽ nhận được thành quả.

Nhờ đó mà người tuổi Sửu có thể tránh được những sai sót. Một khi đã xác định làm việc gì là gần như chắc chắn họ sẽ thành công. Người tuổi Sửu sẽ có bước tiến chậm nhưng chắc trong sự nghiệp.

Người làm kinh doanh có thể gặp gỡ được đối tác tin cậy, từng bước chứng tỏ được cái tài, cái tâm của mình. Vì vậy mà Sửu từng bước gặt hái được thành công như mong đợi, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh ra vào năm Dần thường là người trung thực, mạnh mẽ và có tầm nhìn xa trộng rộng. Mặc dù thành công hơn người nhưng họ cũng không hề kiêu ngạo mà không ngừng vươn lên phía trước.

Con giáp tuổi Dần sống thực dụng, luôn cân nhắc, tính toán kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì. Cho dù là việc lớn hay việc nhỏ, con giáp này đều toàn tâm toàn ý chứ không lơ là.

Ảnh minh họa

Đúng 9h sáng mai (24/8), người tuổi Dần gặp nhiều may mắn trong công việc và được Thần Tài ban phát của cải. Ở nơi làm việc, con giáp nay nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm từ đồng nghiệp. Cấp trên cũng rất coi trọng người tuổi Dần.

Con giáp này có tài lộc dồi dào, gặp nhiều chuyện vui. Sau tuổi trung niên, sự nghiệp của họ dần ổn định, phất lên không ngừng. Họ mang đến cho gia đình cuộc sống no ấm, đủ đầy.

Tuổi Hợi

Tài vận của người tuổi Hợi trong năm 2022 bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sao Thái Tuế. Tuy nhiên, đúng 9h sáng mai (24/8), vận trình của bạn lại đặc biệt may mắn và hanh thông, cả về đường tình duyên lẫn tiền bạc.

Do đó, bạn nên nhân thời cơ này thực hiện những kế hoạch đang ấp ủ, chớ lãng phí thời gian kẻo hối tiếc. Trong tháng này, bạn không chỉ được sao tốt chiếu mệnh, có thể hóa giải điều xui, xua đuổi vận đen, mà còn thu hút may mắn, tài lộc. Nhờ vậy, trong lĩnh vực tình yêu, bạn trở nên đào hoa, có thể phát triển suôn sẻ các mối quan hệ, cũng như gia tăng thu nhập.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo