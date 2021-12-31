Đúng 9 ngày tới, cát tinh 'điểm mặt gọi tên' những con giáp sau: Vượt mọi 'tam tai', tiền vàng bát ngát, tình duyên 'nở hoa'

Người tuổi Sửu chăm chỉ, không thích khoa trương, không so đo tính toán với người khác luôn âm thầm nỗ lực nên có rất nhiều phúc báo. Ngoài ra, đối mặt với khó khăn họ luôn gắng hết sức để vượt qua, cộng với sự nhạy bén vốn có cùng sự quyết tâm đã tạo cho bạn có niềm tin vững chắc để đạt tới mục tiêu của mình. Công danh sự nghiệp của con giáp may mắn này nhờ đó mà ngày càng thành đạt, cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Người độc thân có thể vô tình gặp được định mệnh của đời mình tại quán cà phê hay buổi tụ họp nào đó. Các cặp đôi cũng ngày càng hòa hợp, thấu hiểu và bao dung lẫn nhau, mối quan hệ ngọt ngào giữa hai người khiến ai nấy phải trầm trồ, ghen tị.

Tuổi Thìn

Con giáp này còn gặp được quý nhân tốt, đưa đường chỉ lối làm giàu và tạo điều kiện xây dựng sự nghiệp trong năm sau. Vận tài của Ngọ thăng hạng không ngừng. Thắng lợi trong công việc mang đến cho Ngọ rất nhiều tiền của.

Nhân duyên khá tốt đẹp, mối quan hệ giữa bạn và người ấy sẽ phát triển "nhảy vọt", hai bạn sẽ xích lại gần nhau hơn. Với những người còn "cô đơn lẻ bóng", bạn dễ gặp được người ưng ý, nhất là thời điểm sang năm mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người thuộc con giáp này sẽ bước vào đại vận "Vượng tài" nên đón nhận những cơ hội phát tài, chỉ cần không bỏ lỡ thì chắc chắn đây sẽ là thời điểm bội thu về tiền bạc cũng như có thêm của cải cho bạn. Ngoài ra, khi tài tinh nhập mệnh, công việc của bạn đi lên như "diều gặp gió", làm một thu mười, công danh rộng mở, thu nhập dồi dào.

Về tình cảm, tuy người độc thân có vận đào hoa, nhưng với những người đã kết hôn thì chuyện tình cảm lại không được như ý. Bạn dễ xúc động, mất bình tĩnh, không chịu lắng nghe lời khuyên của "nửa kia" khiến gia đạo khó êm ấm.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.