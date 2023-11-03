Đúng 9 ngày cuối tháng 9 âm lịch, những con giáp này tài lộc tăng đột biến, may mắn rải khắp mọi nẻo đường, của cải đổ về từ bốn phía

Tâm linh - Tử vi 03/11/2023 12:55

Tử vi có nói, trong 9 ngày cuối tháng 9 âm lịch, những con giáp may mắn này sẽ gặt hái rất nhiều thành công, may mắn, tiền tài hơn người

Tuổi Mùi

Vận trình của người tuổi Mùi cho thấy, trong 9 ngày cuối tháng 9 âm lịch là thời gian hanh thông, ổn định hơn rất nhiều so với trước. Con đường quan lộ của Mùi rộng mở thênh thang, dù có khó khăn trở ngại đến đâu, người tuổi Mùi cũng dễ dàng vượt qua bằng chính năng lực của bản thân mình.

Nhờ đó họ gặt hái được rất nhiều thành tựu vượt trội. Tuy nhiên, tuổi Mùi chớ ngủ quên trên chiến thắng, đắm chìm trong cái lợi trước mắt mà không nhìn xa trông rộng, sẽ có nhiều điều khiến bạn tiếc nuối đó. Thời gian này, đường tình duyên của Mùi cũng tốt đẹp.

Đúng 9 ngày cuối tháng 9 âm lịch, những con giáp này tài lộc tăng đột biến, may mắn rải khắp mọi nẻo đường, của cải đổ về từ bốn phía - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 9 ngày cuối tháng 9 âm lịch, tài chính và thu nhập của con giáp tuổi Thân khá ổn định, có thể dư dôi ra một khoản tiền lớn. Nếu đã kế hoạch từ trước, bạn có thể sử dụng số tiền đó để đầu tư, mượn cát khí để khởi phát, thu về lợi nhuận lớn hơn.

Song nên nhớ tuyệt đối phải tránh xa chuyện cờ bạc đỏ đen, chỉ những gì chính tay mình làm ra thì mới bền vững mà thôi. Về phương diện tình cảm, Thân sẽ đón nhận vận đào hoa nở rộ. Tình yêu thăng hoa, tuy nhiên cũng khó tránh khỏi những giận hờn nho nhỏ.

Đúng 9 ngày cuối tháng 9 âm lịch, những con giáp này tài lộc tăng đột biến, may mắn rải khắp mọi nẻo đường, của cải đổ về từ bốn phía - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 9 ngày cuối tháng 9 âm lịch, tuổi Tỵ sẽ gặt hái nhiều tài lộc hơn người. Do được Thần tài ưu ái, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong tay, tiền cứ hết rồi lại có, chẳng cần tốn nhiều công sức để tìm kiếm mà vẫn luôn có cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt. Khởi đầu năm mới suôn sẻ báo hiệu những điều tốt lành đến với con giáp này.

Những người kinh doanh sẽ có lợi nhuận tăng cao, nên xem xét đến việc mở rộng quy mô kinh doanh. Song nhớ là quy mô mở rộng nhưng đừng ôm đồm quá nhiều thứ mà cứ tiếp tục tập trung vào mảng là thế mạnh của mình thì khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều.

Đúng 9 ngày cuối tháng 9 âm lịch, những con giáp này tài lộc tăng đột biến, may mắn rải khắp mọi nẻo đường, của cải đổ về từ bốn phía - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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