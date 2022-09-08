Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 9/9/2022, Cát Tinh hậu thuẫn, Thần Phật ban ơn, 3 con giáp may mắn công danh thăng tiến, kiếm về bạc tỷ, gia sản đề huề

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 19:48

Tử vi 12 con giáp có nói, đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 9/9/2022, nhờ sự trợ giúp từ Cát Tinh và Thần Phật mà 3 con giáp may mắn này phát tài dễ dàng, bùng nổ tài lộc, ăn nên làm ra.

Tuổi Hợi

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 9/9/2022, người tuổi Hợi được Cát tinh hậu thuẫn, con đường tài lộc của bản mệnh lúc này được tăng tiến, nhiều người gia tăng được thu nhập bất chấp khó khăn. Thậm chí, trong lúc mọi người gặp trở ngại lại là lúc bạn kiếm được tiền nhờ sự thông minh, nhanh trí của mình.

Với người làm công ăn lương, bạn làm tốt nhiệm vụ được giao nên có thể được nhận một khoản tiền thưởng khích lệ nho nhỏ. Với những người vừa bước chân vào lĩnh vực kinh doanh, bạn nên chủ động hơn trong việc trang bị kiến thức tài chính cho mình. Được như vậy, con giáp may mắn này sẽ trở nên cứng cáp và tự tin hơn rất nhiều, cũng như dễ đưa ra những quyết định chính xác hơn.

con giap may man 1
Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 9/9/2022, người tuổi Hợi được Cát tinh hậu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 9/9/2022 chính là thời điểm tốt nhất để người tuổi Dậu đổi đời. Vào những ngày này, bạn được cấp trên coi trọng, giao cho nhiều dự án quan trọng, hãy nắm bắt thời cơ, hoàn thành thật tốt công việc được cấp trên giao phó thì chắc chắn bạn sẽ được hưởng thành quả đáng mơ ước.

Nếu người tuổi Dậu có dự định nào lớn thì hãy thực hiện nó ngay trong thời gian này, vì trong thời gian này bạn được ơn trên phù hộ, đụng đâu trúng mảnh tới đó. Những ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực. Bạn sẽ thành công ngoài sức tưởng tượng đó. Hãy tận dụng thời cơ này thật tốt nhé.

con giap may man 2
Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 9/9/2022 chính là thời điểm tốt nhất để người tuổi Dậu đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 9/9/2022, tuổi Tỵ là con giáp có nhiều sao may mắn chiếu mệnh, đường tài lộc có thể nói là toàn những điều tốt lành. Mặc dù nửa đầu năm tài lộc có chút khó khăn do bị cản trở nhưng nhìn chung là tốt, hanh thông.

Theo tử vi 12 con giáp, được Thần Tài để mắt, tuổi Tỵ có cơ hội kiếm tiền cực tốt, nếu như dám mạnh dạn và nghiêm túc lao vào làm ăn, họ sẽ thuận lợi thu về lợi ích về tiền bạc rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn trở thành người giàu có, cuộc sống ngày một suôn sẻ.

con giap may man 3
Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 9/9/2022, tuổi Tỵ là con giáp có nhiều sao may mắn chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (9/9 - 11/9), ĐẠI SỰ VẠN THÀNH, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài chính vẻ vang, công danh thành toại, an khang thịnh vượng

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (9/9 - 11/9), ĐẠI SỰ VẠN THÀNH, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài chính vẻ vang, công danh thành toại, an khang thịnh vượng

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (9/9 - 11/9), 3 con giáp may mắn này thành công vượt trội, tài lộc mỹ mãn, tài chính nở rộ, cầu được ước thấy, vận trình hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi thứ Sáu tử vi ngày 9/9/2022 tử vi ngày 9/9 12 con giáp tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng