Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 4/11/2022, Tinh Tú 4 phương tụ họp, 3 con giáp thăng hoa mọi phương diện, tài chính nảy nở, giàu sang như ý

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 21:48

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 4/11/2022, 3 con giáp này tấn tài tấn lộc, thành công vang dội.

Tuổi Sửu

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 4/11/2022, người tuổi Sửu sẽ nhận tin vui từ công việc, đặc biệt là những người làm nghề dịch vụ. Dù phải hy sinh khoảng thời gian nghỉ ngơi nhưng bù lại cho bạn khoản tài lộc không nhỏ, cũng rất xứng đáng, quý nhân mang đến tài lộc nên bạn sẽ kiếm được một món khá khẩm.

Thứ Tài nhiều hơn Chính Tài, nên người tuổi Sửu có thể ăn mừng to hoặc mua sắm thả ga không lo về giá. Nhưng nhớ là dành một khoản để phòng thân hoặc tiết kiệm cho tương lai. Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh làm việc mạnh mẽ, quyết đoán, hiệu quả nhưng lại thiếu linh hoạt, có lý mà không có tình nên khiến không ít người bất mãn. Hãy tiết chế và sửa đổi bản thân cho hài hòa.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 4/11/2022, Tinh Tú 4 phương tụ họp, 3 con giáp thăng hoa mọi phương diện, tài chính nảy nở, giàu sang như ý - Ảnh 1
Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 4/11/2022, người tuổi Sửu sẽ nhận tin vui từ công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 4/11/2022, con giáp tuổi Tuất được dự đoán sẽ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ thuận buồm xuôi gió, của cải tăng đều. Người tuổi này làm công ăn lương không ngừng bứt phá, gặt hái được thành công.

Người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng, các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái. Những người đi xa cũng sẽ nhận tin vui trong công việc. Trong khi đó, những người đang gặp xui xẻo cũng sẽ sớm tai qua nạn khỏi.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 4/11/2022, Tinh Tú 4 phương tụ họp, 3 con giáp thăng hoa mọi phương diện, tài chính nảy nở, giàu sang như ý - Ảnh 2
Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 4/11/2022, con giáp tuổi Tuất được dự đoán sẽ có tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thường tự lực cánh sinh, nếu có quý nhân thì người đó cũng sẽ là quý nhân cực chất, có khả năng giúp tuổi Mùi xây dựng cuộc sống thăng hoa toàn diện. Người tuổi Mùi vốn mang số mệnh giàu có, vì vậy mọi khó khăn chỉ là thử thách, sớm muộn gì con giáp này cũng đạt được điều mình mong muốn.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 4/11/2022, những người cầm tinh tuổi Mùi sẽ bừng sáng tài lộc, thuận lợi công danh. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Người tuổi Mùi vốn ấp ủ ý định thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, muốn mua nhà mua xe, vì thế trong thời gian tới may mắn lội ngược dòng có thể giúp con giáp này hoàn thành được mục tiêu.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 4/11/2022, Tinh Tú 4 phương tụ họp, 3 con giáp thăng hoa mọi phương diện, tài chính nảy nở, giàu sang như ý - Ảnh 3
Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 4/11/2022, những người cầm tinh tuổi Mùi sẽ bừng sáng tài lộc, thuận lợi công danh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, TÀI LỘC TRÀN VỀ NHƯ VŨ BÃO, 3 con giáp hoan hỷ đếm tiền, sự nghiệp sáng chói, tiền đồ xán lạn

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