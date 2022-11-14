Đúng 8h sáng Thứ 4 ngày 16/11: Thời kỳ huy hoàng của 3 con giáp đã đến, Ngọc Hoàng chiếu cố ban phúc viên mãn, Lộc bay vào người, vàng rải trên đầu, quơ tay ôm tiền

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 02:20

Bước vào khung giờ 8h sáng ngày 16/11, 3 con giáp sau xua đuổi vận đen tháng trước, may mắn tìm đến, tài lộc đầy nhà, vận trình thăng hoa.

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý còn nổi tiếng là những người có linh cảm rất tốt. Trước khi xảy ra "biến", họ thường cảm nhận được rất nhanh và có những chuẩn bị của riêng mình, nên thiệt hại họ gặp phải thường là luôn ở mức có thể kiểm soát được.

Đúng 8h sáng Thứ 4 ngày 16/11: Thời kỳ huy hoàng của 3 con giáp đã đến, Ngọc Hoàng chiếu cố ban phúc viên mãn, Lộc bay vào người, vàng rải trên đầu, quơ tay ôm tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, vào khung giờ 8h sáng ngày 16/11 hầu như người tuổi Tý làm gì cũng thành công, suôn sẻ. Nếu biết nắm bắt cơ hội làm ăn, rất có thể họ sẽ trở nên giàu có bất ngờ vào cuối năm. Giai đoạn này nguồn tài chính từ những nghề tay trái của bạn sẽ đổ về, cùng với việc tăng lương khiến cuộc sống của bạn no đủ, ấm êm hơn. Không những vậy, tình duyên của bạn cũng rất vượng, mọi thứ trở nên viên mãn, vượt trội.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn cần mẫn và không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Tỵ thường được sinh ra trong gia đình không đủ đầy nên họ luôn khao khát một cuộc sống thượng lưu sung túc. Vào giai đoạn này, tuổi Tỵ thường gặt hái được nhiều thành công, nhưng cũng như bao con giáp khác, tuổi Tỵ cũng phải đối mặt với không ít khó khăn. 

Đúng 8h sáng Thứ 4 ngày 16/11: Thời kỳ huy hoàng của 3 con giáp đã đến, Ngọc Hoàng chiếu cố ban phúc viên mãn, Lộc bay vào người, vàng rải trên đầu, quơ tay ôm tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ 8h sáng ngày 16/11, cuộc sống tuổi Tỵ có nhiều sự thay đổi bất ngờ. Cụ thể, họ sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Dậu xây dựng cơ ngơi, tìm kiếm cơ hội đổi vận đổi đời. Cuối năm, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp cuộc sống tinh thần thoải mái, thăng hoa. 

Tuổi Dậu

Con giáp phát tài vào khung giờ 8h sáng ngày 16/11 gọi tên người tuổi Dậu. Bản mệnh có cơ hội phát tài chỉ dựa vào may mắn của mình. Tuy nhiên, khi cầm trong tay khoản tiền từ trên trời rơi xuống, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý, chớ phung phí kẻo "của thiên trả địa". 

Đúng 8h sáng Thứ 4 ngày 16/11: Thời kỳ huy hoàng của 3 con giáp đã đến, Ngọc Hoàng chiếu cố ban phúc viên mãn, Lộc bay vào người, vàng rải trên đầu, quơ tay ôm tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh có thể bất ngờ tìm ra lối đi riêng, khiến tiền đổ về trong túi nhanh chóng. Bạn là người đặt những bước đầu tiên trên lĩnh vực này nên chẳng ngại đối thủ cạnh tranh. Thậm chí, nhiều người còn sẵn sàng hợp tác với bạn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Hưởng lộc Quan Âm: Bắt đầu đúng 0h ngày 12/11, 3 con giáp tiền tài sáng chói đến hết năm 2022, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe không cần đắn đo

Hưởng lộc Quan Âm: Bắt đầu đúng 0h ngày 12/11, 3 con giáp tiền tài sáng chói đến hết năm 2022, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe không cần đắn đo

Tử vi 12 con giáp cho thấy, đúng 0h ngày 12/11 có 3 con giáp thăng hoa trên mọi mặt trận, sự nghiệp tiền tài thành công rực rỡ, khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị.

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