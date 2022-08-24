Đúng 8h ngày 2/9/2022, 3 con giáp có số hưởng tài lộc, vận duyên hấp dẫn, trai thì bóng bẩy, gái thì thướt tha, hợp số đào hoa

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 15:32

3 con giáp Sửu, Mão, Ngọ có số hưởng tài lộc ngày 2/9/2022, còn được vận duyên hấp dẫn, trai thì bóng bẩy, gái thì thướt tha, hợp số đào hoa của cô TAM HỢP.

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp, Sửu (tức con Trâu) đứng hàng thứ 2. Sửu đại diện cho sức mạnh về thể chất và tinh thần.

Người tuổi Sửu có nhiều ưu điểm như sống độc lập, trưởng thành sớm, mạnh mẽ và kiên định. Họ thường có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn và nguy hiểm. Họ thường nhẫn nại, có khả năng chịu đựng cao và nhờ đó có thể vượt qua được nhiều thử thách. Tuổi Sửu thường nói đi đôi với làm, một khi xác định mục tiêu là kiên trì theo đuổi.

Tuổi Sửu có tính cách khẳng khái, thích du ngoạn, thích nghi tốt với hoàn cảnh. Kiến thức có được do trải nghiệm nên có thể làm nhiều nghề, học một kiểu thành công kiểu khác. Nam mệnh có số giang hồ, tứ hải giai huynh đệ, nữ mệnh có số bôn ba. Đúng 8h ngày 2/9/2022, Hoàng đạo chuyển trời, đạo cô Tam Hợp xuất hiện, người tuổi Sửu đi chợ cầu duyên vẫn được thắng duyên.

Đúng 8h ngày 2/9/2022, 3 con giáp có số hưởng tài lộc, vận duyên hấp dẫn, trai thì bóng bẩy, gái thì thướt tha, hợp số đào hoa - Ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh, họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhạy, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với tuổi Mão là nghệ thuật, những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao.

Đối với người tuổi Mão, không gì quan trọng bằng gia đình, vì vậy tuổi Mão dành cả đời để xây dựng một mái ấm hạnh phúc, yêu thương. Những lúc mệt mỏi, áp lực, gia đình chính là nguồn động lực, giúp họ lấy lại thăng bằng và tiếp thêm sức mạnh để tiến lên phía trước. Bạn có thấy sự hấp dẫn của người tuổi Mão chưa? Đúng 8h ngày 2/9/2022, người tuổi Mão đi đâu cũng gặp phước duyên, quý nhân giúp đỡ, Thần Phật soi sáng tương lai.

Đúng 8h ngày 2/9/2022, 3 con giáp có số hưởng tài lộc, vận duyên hấp dẫn, trai thì bóng bẩy, gái thì thướt tha, hợp số đào hoa - Ảnh 2

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ đứng thứ 7 trong 12 con giáp: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Người sinh năm Ngọ cầm tinh con ngựa, hay nói cách khác, ngựa là con vật tượng trưng cho tuổi Ngọ.

Vì vậy, những người sinh năm Ngọ thường có tính cách rất khác người. Họ mạnh mẽ, nhanh nhẹn và yêu thích vận động. Trong cuộc sống và công việc, họ được đánh giá cao ở tính kiên định và lòng trung thành, đáng tin cậy, luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Người tuổi này không thích gò bó và có chút xu hướng “nổi loạn”. Họ kết bạn ở khắp mọi nơi và hướng tới sự tự do. Khi còn trẻ, vận khí rất vượng, dần ổn định. Đúng 8h ngày 2/9/2022, người tuổi Ngọ mua xổ số được trúng độc đắc hoặc giải Tám, ra chốn đông người cầu duyên có được duyên viên mãn.

Đúng 8h ngày 2/9/2022, 3 con giáp có số hưởng tài lộc, vận duyên hấp dẫn, trai thì bóng bẩy, gái thì thướt tha, hợp số đào hoa - Ảnh 3

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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