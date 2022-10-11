Đúng 8 giờ sáng mai (12/10), 3 con giáp có số hưởng tài lộc thênh thang, giàu có hơn người, tiền tài, của cải tiêu mãi không hết, làm gì cũng gặp may

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 17:30

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ sáng ngày 12/10. Bạn cầu được ước thấy, cả công việc và tình duyên đều đạt được những thành tựu đáng kể.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp may mắn ngày 12/10/2022. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh luôn yêu mến và trân trọng nửa kia của mình vì không muốn sai lầm trong quá khứ lặp lại. Bạn đối xử với người ấy một cách chân thành và hi vọng người ta cũng luôn đối xử với mình như vậy.

 

Đúng 8 giờ sáng mai (12/10), 3 con giáp có số hưởng tài lộc thênh thang, giàu có hơn người, tiền tài, của cải tiêu mãi không hết, làm gì cũng gặp may - Ảnh 1
Trong công việc, bạn là một người nhanh nhẹn và chẳng ngại ngần khi tiếp xúc với những cái mới, chính vì vậy mà bạn luôn là người đi trước đón đầu - Ảnh minh họa: Internet

 

Đặc biệt, đúng 8 giờ ngày mai, với những ai còn độc thân, tính hòa đồng khiến bạn luôn là tâm điểm của đám đông. Thời gian tới, hẳn bạn sẽ nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Hãy thử quan sát xem có ai phù hợp với mình không và chủ động giữ liên hệ nhé.

 

Trong công việc, bạn là một người nhanh nhẹn và chẳng ngại ngần khi tiếp xúc với những cái mới, chính vì vậy mà bạn luôn là người đi trước đón đầu. Lãnh đạo cảm thấy rất vui mừng khi có một nhân viên tích cực như bạn.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều tin vui vào đúng 8 giờ sáng ngày 12/10, Đây cũng là lúc số phận của họ đảo chiều, vận may đến liên tục, "vựa lúa" bắt đầu đầy lên. Trong giai đoạn này, con giáp tuổi Dậu làm việc gì cũng hiệu quả hơn, đặc biệt là công việc kinh doanh phất lên trông thấy.

Bạn hãy tin rằng cuộc sống không dễ dàng nhưng nếu chịu thương chịu khó thì sẽ đến lúc bạn xoay chuyển tình thế, giàu có lên từng ngày. Tử vi học có nói, tuổi Dậu là 1 trong những con giáp có đường công danh, sự nghiệp xán lạn nhất. Đặc biệt, những người mới chấm dứt công việc cũ và chuyển qua 1 vị trí mới sẽ có nhiều không gian để phát triển và khẳng định tài năng của họ. May mắn sẽ đem đến những bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của bản mệnh này.

Đúng 8 giờ sáng mai (12/10), 3 con giáp có số hưởng tài lộc thênh thang, giàu có hơn người, tiền tài, của cải tiêu mãi không hết, làm gì cũng gặp may - Ảnh 2
Tử vi học có nói, tuổi Dậu là 1 trong những con giáp có đường công danh, sự nghiệp xán lạn nhất. Người mới chấm dứt công việc cũ và chuyển qua 1 vị trí mới sẽ có nhiều không gian để phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 8 giờ sáng ngày 12/10, vận trình người tuổi Thìn có một số xáo trộn nhất định do dính hạn Tam Tai, tuy nhiên nếu họ vẫn duy trì được sự bình tĩnh, lạc quan thì lại có thể lật ngược tình thế, tận dụng biến những thách thức trở thành cơ hội vươn lên cho chính bản thân mình.

 

Đúng 8 giờ sáng mai (12/10), 3 con giáp có số hưởng tài lộc thênh thang, giàu có hơn người, tiền tài, của cải tiêu mãi không hết, làm gì cũng gặp may - Ảnh 3
TTài lộc của tuổi Thìn cũng do đó mà không bị ảnh hưởng, càng quyết tâm thì lại càng gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc càng về cuối năm càng dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Có ngũ hành lưu niên tương sinh, tài lộc của tuổi Thìn cũng do đó mà không bị ảnh hưởng, càng quyết tâm thì lại càng gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc càng về cuối năm càng dư dả, cuộc sống do đó cũng vô cùng thoải mái, sung túc.

Về đường tình duyên, năm Nhâm Dần cũng là 1 năm cát lành, phù hợp cho những người còn đang cô đơn muốn tìm người vun đắp những mối quan hệ lâu dài. Những người tuổi Thìn đang ở trong 1 mối quan hệ nào đó thì có thể thành gia, lập thất, ổn định gia đình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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