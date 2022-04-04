Đúng 7h00 ngày 10/3 âm lịch: Các con giáp chỉ cần ngồi thở MAY MẮN CŨNG TỰ KÉO ĐẾN, hốt KIM CƯƠNG hốt VÀNG BẠC về nhà

Tâm linh - Tử vi 04/04/2022 22:50

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Tuổi Tý

Tử vi nói rằng từ 7h00 ngày 10/3 âm lịch trở đi, tuổi Tý sẽ đạt được nhiều thành công đầy hứa hẹn trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này gặt hái được thành tự trong cả sự nghiệp lẫn tài chính. Mức độ thành công phụ thuộc vào sự nỗ lực của bản mệnh nhưng dự đoán số tiền mà Tý kiếm được sẽ không nhỏ. Khoản thu nhập này giúp tuổi Tý có cuộc sống thoải mái, thảnh thơi hơn.

Đúng 7h00 ngày 10/3 âm lịch: Các con giáp chỉ cần ngồi thở MAY MẮN CŨNG TỰ KÉO ĐẾN, hốt KIM CƯƠNG hốt VÀNG BẠC về nhà - Ảnh 1
Tử vi nói rằng từ 7h00 ngày 10/3 âm lịch trở đi, tuổi Tý sẽ đạt được nhiều thành công đầy hứa hẹn trong công việc cũng như cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý nên tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong khoảng thời gian tới để đạt được những thành quả rực rỡ hơn.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số những người tuổi Dậu không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ lại có khả năng tự tạo sự phú quý cho chính mình, biết lao động tích lũy giúp bản thân và gia đình ngày càng đủ đầy, không thiếu thứ gì. Trên thực tế, người tuổi Dậu có nhiều ưu điểm và biết thể hiện điều đó đúng lúc đúng chỗ, nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. 

Tử vi học có nói, năm 2021 này là một năm có nhiều điều đáng mong chờ đối với tuổi Dậu. Giai đoạn từ đầu năm đến giữa tháng 3 âm lịch là lúc cuộc sống tuổi Dậu đang chuyển biến tích cực, chuyện gì khó khăn cũng sẽ tìm được cách để giải quyết. Đặc biệt, bước qua khung giờ 7h00 mùng 10 tháng 3 âm lịch này, vận may của tuổi Dậu sẽ thăng hoa bất ngờ, muốn tình có tình, muốn tiền có tiền. Ngoài ra, đây là thời điểm thích hợp để tuổi Dậu phát huy mọi thế mạnh, nếu như may mắn thì sẽ làm giàu vào cuối năm.  

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng người tuổi Ngọ có tính cách thoải mái, hoạt bát, tự do. Con giáp này không ngừng phấn đấu để tìm cơ hội đổi đời. Tuổi Ngọ không ngại khó khăn. Đa số những người mang tuổi này đều có khả năng thành công ngay từ giai đoạn tiền vận.Trong giai đoạn phát triển đó, bản mệnh luôn được các quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Đúng 7h00 ngày 10/3 âm lịch: Các con giáp chỉ cần ngồi thở MAY MẮN CŨNG TỰ KÉO ĐẾN, hốt KIM CƯƠNG hốt VÀNG BẠC về nhà - Ảnh 2
Tử vi nói rằng người tuổi Ngọ có tính cách thoải mái, hoạt bát, tự do. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, từ 7h00 ngày 10/3 âm lịch, con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, được Thần tài chỉ lối. Tuổi Ngọ nếu nhanh nhạy, biết nắm bắt thời cơ thì cuộc sống sẽ tiếp tục thăng hoa.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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