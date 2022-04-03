Vận trình CÔNG VIỆC của 12 con giáp ngày đầu tuần 4/4/2022: Tý HANH THÔNG, con giáp nào TRỤC TRẶC?

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 16:39

Cùng đón xem vận trình công việc của 12 con giáp trong ngày đầu tuần đi làm nhé!

Tử vi tuổi Tý

Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra có chút trở ngại. Công việc trong ngày tương xung dễ bị tác động ít nhiều, cụ thể là các hậu quả gây ra bởi cách làm việc bất cẩn, tuỳ hứng của con giáp này. Nhưng mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh chóng nếu bản mệnh giữ được sự bình tĩnh và tinh thần vượt khó.

Vận trình CÔNG VIỆC của 12 con giáp ngày đầu tuần 4/4/2022: Tý HANH THÔNG, con giáp nào TRỤC TRẶC? - Ảnh 1
Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra có chút trở ngại. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Sửu

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, sự nghiệp của người tuổi Sửu phát triển theo chiều hướng không mong muốn. Sự lơ là là nguyên nhân chính khiến bạn dễ gặp phải khúc mắc ngay cả trong những công việc tưởng chừng quen thuộc.

Vì thế, trong ngày hôm nay, bạn cần hết sức cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định và tránh những hành động nông nổi, gây thêm phiền phức và tốn thời gian khắc phục của chính bản thân mình và thậm chí là cả mọi người xung quanh.

Thiên Quan xuất hiện, đặc biệt khuyên bạn nên tránh gây mâu thuẫn với cấp trên của mình. Nếu ý kiến có bất đồng, đôi bên cũng nên trao đổi một cách thiện chí, chớ nâng cao quan điểm của bản thân, hạ thấp quan điểm của người khác.

Tử vi tuổi Dần

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều biến động. Khối lượng công việc gia tăng đáng kể tạo cơ hội cho những người cầm tinh con Hổ phát huy tối đa thế mạnh của bản thân. Trong ngày khó tránh khỏi những cạnh tranh quyền lực, địa vị nên tuổi Dần buộc phải hết sức thận trọng.

Tử vi tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có Tam Hợp phù trợ. Nếu muốn đưa ra những kế hoạch thực sự phù hợp với sự phát triển trong tương lai thì bạn cần phải đánh giá năng lực bản thân và tình huống trước mắt hợp lý hơn.

Đặc biệt là người trẻ tuổi cũng không nhất thiết phải tự mình quyết định mọi việc, nhất là khi đứng trước những công việc quan trọng hoặc trước những sự lựa chọn khó khăn. Nếu còn nhiều điều băn khoăn, bạn hãy thử trao đổi với những người giàu kinh nghiệm.

Tử vi tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra đúng như dự kiến. Kế hoạch mà tuổi Thìn đang theo đuổi từng bước đạt được những kết quả khả quan. Nhưng khuyên con giáp này không nên quá tham lam hay ôm đồm nhiều ước muốn mà chẳng có việc gì ra việc gì.

Vận trình CÔNG VIỆC của 12 con giáp ngày đầu tuần 4/4/2022: Tý HANH THÔNG, con giáp nào TRỤC TRẶC? - Ảnh 2
Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra đúng như dự kiến. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Tỵ

Chính Tài nâng bước, tình hình tài chính của bạn có những dấu hiệu cải thiện đáng kể. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, tăng thưởng nhờ những đóng góp của mình cho tập thể.

Tử vi tuổi Ngọ

Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng khả quan. Nhờ có Chính Ấn nâng đỡ mà các kế hoạch do con giáp này nắm đầu đều thuận buồm xuôi gió thấy rõ. Nhưng yêu cầu người tuổi Ngọ cần hết sức thận trọng, hạn chế tối đa sai sót ngoài ý muốn để đạt được mục tiêu trước đó.

Vận trình CÔNG VIỆC của 12 con giáp ngày đầu tuần 4/4/2022: Tý HANH THÔNG, con giáp nào TRỤC TRẶC? - Ảnh 3
Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng khả quan. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Mùi

Thiên Quan cho thấy người tuổi Mùi là con giáp có chí tiến thủ và rất độc lập, mạnh mẽ. Một khi đã xác định được đích đến cho mình, bạn sẽ cố gắng thực hiện đến cùng, bất chấp việc có bị mọi người xung quanh phản đối hay không.

Vận trình CÔNG VIỆC của 12 con giáp ngày đầu tuần 4/4/2022: Tý HANH THÔNG, con giáp nào TRỤC TRẶC? - Ảnh 4
Thiên Quan cho thấy người tuổi Mùi là con giáp có chí tiến thủ và rất độc lập, mạnh mẽ. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, thái độ ấy dễ đẩy bạn vào tinh cảnh mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với đồng nghiệp, và quan trọng là lãnh đạo. Bạn cần chú ý hơn đến việc lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh và dung hòa với mọi người.

Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bản mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn, giảm bớt những rắc rối không mong muốn. Hướng tốt hôm nay là hướng Nam và hướng Đông.

Tử vi tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều rắc rối. Điềm báo người tuổi này dễ vướng vào hoạ thị phi, tai tiếng do những lời nói trong lúc vô ý. Ngoài ra, sự đánh giá vấn đề phiến diện và chủ quan còn gây ra cho bản mệnh vô số tai hoạ khó lường.

Tử vi tuổi Dậu

Thiên Ấn tạo cơ hội để bạn phát huy kinh nghiệm, khẳng định vị thế của bản thân. Bạn có thể dựa vào những kiến thức đã biết để đưa ra nhiều sự lựa chọn chính xác, ngay cả trong những tình huống khó khăn.

Người làm lãnh đạo thường nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Hơn nữa, bạn còn luôn biết cách sắp xếp nhân viên vào đúng vị trí của mình, để mỗi người đều có cơ hội phát huy tiềm năng, giúp tập thể phát triển nhanh chóng.

Tử vi tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng trôi chảy. Tuổi Tuất nhanh chóng hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra với tinh thần hăng hái, nhiệt tình. Mặt trái, bản mệnh chớ nên vì rảnh rỗi mà lo chuyện bao đồng vì có hoạ thị phi đeo bám.

Tử vi tuổi Hợi

Kiếp Tài khuyên bạn cần phải đề phòng những kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện trong công việc. Kẻ tiểu nhân khiến cho công việc của bạn liên tiếp gặp phải trục trặc, tốn thêm nhiều thời gian và công sức mới có thể khắc phục hoàn toàn.

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khao, chiêm nghiệm!

Tử vi hôm nay thứ 7 ngày 2/4/2022 của 12 con giáp: Con giáp nào tiền tài vô kể?

Tử vi hôm nay thứ 7 ngày 2/4/2022 của 12 con giáp: Con giáp nào tiền tài vô kể?

Cùng đón xem tử vi 12 con giáp ngày thứ 7 về vận trình tài lộc, sức khỏe, tình duyên và sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 8 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 4 giờ 3 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'