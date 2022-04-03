THỨ HAI LÀ NGÀY ĐẦU TUẦN: Các con giáp MAY MẮN không ai bằng, công việc THUẬN BUỒN XUÔI GIÓ, tiền thưởng TING TING liên tục về tài khoản

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 17:28

Đón xem một tuần làm việc đầy năng lượng của các con giáp may mắn này nhé!

Tuổi Mão: Công việc tiến triển tốt

Bạn vốn là người có chí tiến thủ, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, song bạn cần phải mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Trước khi quyết định việc gì, bạn cũng cần thảo luận trước với mọi người nhiều hơn. Thứ 2 đầu tuần, con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ cũng như có những bước tiến mới hơn.

THỨ HAI LÀ NGÀY ĐẦU TUẦN: Các con giáp MAY MẮN không ai bằng, công việc THUẬN BUỒN XUÔI GIÓ, tiền thưởng TING TING liên tục về tài khoản - Ảnh 1
Bạn vốn là người có chí tiến thủ, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, song bạn cần phải mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Ảnh minh họa: Internet

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Nam.

Tuổi Dậu: Đón nhận may mắn

Ngày thứ Hai, người tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những may mắn và cơ hội bất ngờ. Ngày đầu tuần thuận lợi nên bản mệnh cảm thấy tinh thần trở nên phấn chấn hơn rất nhiều, công việc được hoàn thành một cách xuất sắc.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến, tin tưởng của mọi người xung quanh. Nếu có thể, bạn hãy giúp đỡ mọi người nhiều hơn để gia tăng các mối quan hệ tốt đẹp nhé.

Khi về nhà, bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy những rắc rối cũng như niềm vui trong công việc. Đây vừa là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, vừa là cơ hội để hai người xích lại gần nhau hơn.

Tuổi Tuất: Làm ăn phát đạt

Hôm nay, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Trong ngày hôm nay, nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Trong công việc, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song bản mệnh đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những vấn đề của mình. Nếu dũng cảm nhận lỗi, bạn sẽ phát triển nhanh chóng hơn.

THỨ HAI LÀ NGÀY ĐẦU TUẦN: Các con giáp MAY MẮN không ai bằng, công việc THUẬN BUỒN XUÔI GIÓ, tiền thưởng TING TING liên tục về tài khoản - Ảnh 2
Hôm nay, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và nửa kia có thể bất đồng quan điểm với nhau trên một phương diện nào đó. Bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh lại rồi thảo luận sau, chớ nên nói dai, nói dài trong lúc đôi bên cùng nóng nảy

Tuy nhiên, hôm nay bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng chớ tìm cớ đẩy mọi công việc nhà cho người ấy, còn mình thì bàng quan.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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