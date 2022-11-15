Đúng 7h từ ngày 15/11 đến 20/11/2022, 'Thần linh bảo trở, mở cửa kho vàng', 3 con giáp đón cục diện trăm lối thuận lợi, thu tiền đầy túi, tài lộc vượt mốc, cuộc sống ăn sung mặc sướng đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 09:53

3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, lộc lá đầy nhà, hốt bạc đầy tay, trở thành đại gia chỉ trong chớp mắt.

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn rất hiền lành, nhân hậu và luôn biết nghĩ cho người khác. Trong cuộc sống, những người tuổi này không quá tham vọng, họ chỉ hy vọng có được một cuộc sống bình yên, đủ đầy về mặt tinh thần, còn vật chất chỉ cần đủ là được. So với những con giáp khác, họ được trời ban nhiều phước lành, gặp chuyện rủi hóa lành, nếu khó khăn thì cũng vượt qua được nhờ có quý nhân chiếu cố.

Đúng 7h từ 15/11 - 20/11, người tuổi Dần sẽ được Thần Tài chiếu cố nên sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi kế hoạch được thực hiện trơn tru. Cơ hội làm giàu không thiếu, tuy nhiên nó đòi hỏi bản mệnh cần phải biết nắm bắt khi cơ hội tới tay mình, nếu làm được việc cuộc sống phất lên giàu sang phú quý chỉ là vấn đề thời gian.

Chỉ cần Dần duy trì được sự quyết tâm, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong mọi hoàn cảnh để đạt được thành công thì những năm tới Dần sẽ vô cùng rực rỡ. Người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, mở cửa đón vận may. Nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập đến với họ, nếu biết chớp lấy thời cơ này thì việc đổi đời là không khó.

Đúng 7h từ ngày 15/11 đến 20/11/2022, 'Thần linh bảo trở, mở cửa kho vàng', 3 con giáp đón cục diện trăm lối thuận lợi, thu tiền đầy túi, tài lộc vượt mốc, cuộc sống ăn sung mặc sướng đủ đầy - Ảnh 1
Đúng 7h từ 15/11 - 20/11, người tuổi Dần sẽ được Thần Tài chiếu cố nên sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi kế hoạch được thực hiện trơn tru - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, cuộc sống ai cũng từng vấp phải nhiều khó khăn, thử thách và tuổi Thìn cũng không ngoại lệ. Nhưng vì số mệnh Rồng của mình mà tuổi Thìn có thể một mình chống chọi với mọi thứ. Bất kể họ sinh ra trong gia đình nào, tuổi Thìn vẫn có khả năng tự lập và tự tạo dựng cơ ngơi cho chính mình.

Tử vi có nói, đúng 7h từ ngày 15/11 - 20/11, tuổi Thìn chính là con giáp phát tài phát lộc tới không ngờ. Thậm chí không chỉ phát tài, con giáp này còn có thể thăng quan tiến chức nữa cơ. Cứ ngỡ thời gian tới là thời điểm nghỉ ngơi nhưng tuổi Thìn thì có khi phải mở tiệc ăn mừng ấy chứ.

Tuổi Thìn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc. Nhờ đó, tài khoản của những người tuổi Thìn cũng nảy số ầm ầm khiến cuộc sống của bạn vô cùng viên mãn. Vận tài lộc của người tuổi Thìn quả thực không thể coi thường, bạn khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều ao ước có được vận may như mình đang có. Tử vi tiết lộ Chính Tài lên đến đỉnh cao, thu về tài lộc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. 

Đúng 7h từ ngày 15/11 đến 20/11/2022, 'Thần linh bảo trở, mở cửa kho vàng', 3 con giáp đón cục diện trăm lối thuận lợi, thu tiền đầy túi, tài lộc vượt mốc, cuộc sống ăn sung mặc sướng đủ đầy - Ảnh 2
Tuổi Thìn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, nhờ đó, tài khoản của những người tuổi Thìn cũng nảy số ầm ầm khiến cuộc sống của bạn vô cùng viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Gà vốn có tính tình hiền lành, nhân hậu và đại diện cho một trong những con giáp được thượng đế ban cho nhiều phước lành. Trong cuộc sống bình thường, tuổi Dậu không quá đòi hỏi hay tham vọng, họ bằng lòng với mọi thứ mà mình đang có và hết lòng làm việc chăm chỉ để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn. 

Đúng 7h sáng ngày 15/11 - 20/11, tuổi Dậu được sao cát tinh cao chiếu, ngày trước khó khăn ra sao thì trong thời gian này, họ sẽ có quý nhân phù trợ, cuộc sống thăng hoa về sự nghiệp chưa đủ mà tài vận dồi dào không ngừng. Một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì sẽ phất lên như diều gặp gió. Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, thần tài và quý nhân lâm môn, vạn sự hanh thông giúp họ xây dựng được cuộc sống trọn vẹn.

Tiền bạc đi lên nhờ có Thần Tài nâng đỡ. Dậu không cần phải dùng tiền bạc nhưng vẫn có được sự yêu quý từ những người xung quanh. Có người sẽ biếu bạn đồ ăn, quần áo hoặc món quà gì đó làm bạn cực kỳ phấn khích.

Đúng 7h từ ngày 15/11 đến 20/11/2022, 'Thần linh bảo trở, mở cửa kho vàng', 3 con giáp đón cục diện trăm lối thuận lợi, thu tiền đầy túi, tài lộc vượt mốc, cuộc sống ăn sung mặc sướng đủ đầy - Ảnh 3
Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, thần tài và quý nhân lâm môn, vạn sự hanh thông giúp họ xây dựng được cuộc sống trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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