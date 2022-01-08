Đúng 7 ngày tới, ba con giáp dễ gặp trở ngại trong công việc, tài lộc hao tổn nhiều, cẩn thận mọi bề

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ của con giáp này ở nơi công sở, bạn dễ nổi nóng hoặc tranh cãi vì không hài lòng với một ai đó. Tuy nhiên, trước khi phê bình ai đó, bạn nên hiểu rằng năng lực mỗi người khác nhau, bạn cũng có những khuyết điểm nhất định cơ mà. Đồng thời, dù bạn kiếm được nhiều tiền, nhưng bạn có vẻ quá cả tin nên dễ mất tiền. Lời khuyên cho bản mệnh là nên tránh những quyết định vội vàng có thể dẫn đến rắc rối.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân dù có không ít người quan tâm nhưng mối quan hệ lại chẳng lâu bền. Người đã có đôi có cặp lại thường có tư tưởng không an phận, vì nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người khác giới mà bạn dễ rơi vào cảnh không giữ được mình.

Người tuổi Thân cần phải cẩn thận trong việc đầu tư bởi bạn dễ đưa ra những quyết định cảm tính, nhầm lẫn, dẫn đến việc hao tài tốn của, chưa chắc đã thu được lợi nhuận như mong muốn. Chuyện tiền bạc cũng chưa có nhiều dấu hiệu phát triển đáng kể, chỉ có đầu tuần là một vài người làm nghề tự do có thể nhận được khoản tiền lương, tiền lãi từ các mối hợp tác.

Phương diện tình cảm cũng không thực sự bình ổn khi mâu thuẫn liên tiếp xuất hiện giữa hai người. Cả bạn và người ấy đều quá cứng đầu, không ai chịu nhường ai nên quan hệ dễ rơi vào chiến tranh lạnh. Người độc thân có lẽ vẫn chưa thực sự muốn bước ra khỏi thế giới riêng nên bạn thường từ chối những lời mời làm quen mà chẳng hề suy nghĩ.

Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ không hoàn toàn thuận lợi, sẽ không có ít những ý kiến trái chiều, không đồng nhất với cách làm của bạn khiến bạn có lúc xao nhãng. Thậm chí, bạn đôi khi còn cảm thấy bối rối, căng thẳng và gây ra những tác động nhất định trong đời sống.

Người đã lập gia đình thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với vợ hoặc chồng. Thậm chí nhiều khi, hai người đối nghịch với nhau đến mức xảy ra chiến tranh lạnh, chẳng ai còn muốn bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình. Do đó, con giáp này đừng để những rạn nứt trong mối quan hệ tạo thành cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào quan hệ vợ chồng.

Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.