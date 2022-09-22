Đúng 6h sáng ngày 26/9: 3 con giáp đột nhiên lọt vào "mắt xanh" của Thần Tài, thình lình giàu có bất ngờ, tài lộc dồi dào, phúc báo trùng phùng

Theo tử vi , tuổi Sửu vốn cần cù, chăm chỉ. Một khi đã bắt tay vào làm việc gì, con giáp này nhất quyết sẽ theo đuổi đến cùng, dù gặp khó khăn, trắc trở cũng không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Tuổi Sửu cũng là một trong những con giáp mang số mệnh giàu sang. Những thứ mà con giáp này đạt được đều có thể do bản thân gây dựng từ hai bàn tay trắng. Nhờ vậy, sự nghiệp, thành công của tuổi Sửu đều rất vững chắc.

Trong tháng 9 năm nay, cát tinh Thiên Tài nhập mệnh, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền tài dồi dào. Nhờ đó, tuổi Sửu không cần đau đầu vì tiền, cuộc sống trở nên thoải mái, vui vẻ hơn.

Vận trình may mắn của người tuổi Ngọ trong tháng 9 năm nay sẽ bước lên một tầm cao mới. Nếu như không thể giàu có như mong muốn thì ít nhất cũng tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập. Người tuổi Ngọ vốn thông minh, tài giỏi, biết nắm bắt cơ hội để thay đổi bản thân ngày càng tốt hơn, bên cạnh đó họ cũng nỗ lực phát huy ưu điểm vốn có, chấp nhận xông pha, thậm chí là thất bại để tìm kiếm kinh nghiệm đổi đời. Thời gian tới, nếu tuổi Ngọ khéo léo trong công việc, họ nhất định sẽ có được sự tin tưởng và ủng hộ của cấp trên, và đương nhiên tiền lương cũng sẽ được cải thiện đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Trong năm nay, thần tài luôn chiếu cố bên cạnh tuổi Ngọ, vì vậy nếu nắm bắt được thời cơ thì hãy giữ thật chặt, cuối năm có người đổi đời.

Tuổi Tuất

Trong ngày thời gian này, công việc của tuổi Tuất diễn ra suôn sẻ hơn so với thời gian trước. Con giáp này có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là bước đệm để tuổi Tuất vượt qua khó khăn, tiến tới những thành công rực rỡ hơn trong tương lai. Tuổi Tuất tìm được cơ hội hợp tác mới, có khả năng mở rộng kinh doanh. Thu nhập của con giáp này cũng tăng lên giúp cuộc sống thoải mái hơn so với trước đó. Con đường tình duyên của tuổi Tuất cũng diễn ra êm đẹp. Người độc thân có cơ hội tìm được một nửa ưng ý. Những người có đối tượng sẽ hưởng ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.