Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 21/12, 3 con giáp được lộc như ý, tiền nhiều vô kể, vàng ngập nhà, bạc ngập lối

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 21/12/2023, tuổi Ngọ có vẻ khá lười biếng không muốn bắt tay vào công việc. Con giáp này nghĩ rằng mình có thể tạm gác lại công việc để lúc khác làm cũng được.

Điểm sáng là vận trình tình cảm tiến triển, người độc thân đã dần phát hiện ra được điểm tốt của đối tượng theo đuổi mình suốt thời gian qua. Con giáp này suy nghĩ đến việc cho người ta một cơ hội, để quan hệ đôi bên bước sang một trang mới.

Tuy nhiên, chính thái độ lơ là đó sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân nhân cơ hội hãm hại con giáp này. Hãy hoàn thành cho tốt nhiệm vụ được phân công, có như vậy, bản mệnh mới không vướng phải rắc rối, làm xấu đi hình ảnh của mình.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách hiền lành, theo đuổi sự hòa hợp và giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Họ thích sự công bằng, bình đẳng và thường cân nhắc đến ưu - nhược điểm của mọi việc trước khi ra quyết định.

Thời gian tới, từ ngày 21/12, những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Thìn sẽ được Trời ban cơ hội đặc biệt, giúp họ đạt được bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, con giáp này sẽ phải đối mặt với một quyết định quan trọng có ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai. Tuy nhiên, chỉ cần người tuổi Thìn giữ được bình tĩnh, lý trí và chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình thì họ sẽ gặt hái được thành công và luôn giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 21/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất còn nhiều khiếm khuyết trong công việc chưa thể thay đổi.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn có nhiều chuyện chưa thể tự giải quyết, nhưng.

Tình cảm: Tình yêu có người lo lắng, bạn hạnh phúc trong chính lựa chọn của mình.

Tài lộc: Nâng cao thu nhập bằng cách đầu tư lớn vào học hỏi trước.

Sức khoẻ: Ăn uống đúng giờ, làm việc có khoa học.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.