Tuần mới có nhiều niềm vui mới, những dự định kinh doanh sắp tới thúc đẩy người tuổi Hợi mở rộng các mối quan hệ xã hội và tìm kiếm một người đồng hành thích hợp.

6h sáng mai, nhờ cát tinh ghé thăm mà cơ hội phát tài phát lộc cũng xuất hiện. Đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì bạn có thể biến cơ hội của mình thành tiền ngay lập tức. Bạn khiến cho nhiều người thấy ngưỡng mộ đấy.

Để thuyết phục được đối phương, bạn nên có một kế hoạch chi tiết, cụ thể và rõ ràng, chủ động trong những bước tiến đầu tiên, đặc biệt hãy làm rõ lợi nhuận và lợi ích giữa hai phía.

Với những cặp đôi, đây sẽ là cơ hội để bạn tạo dựng những kết nối vững chắc hơn với người ấy. Hãy tận dụng những buổi hẹn ấm áp để cả hai có thể chia sẻ nhiều hơn về những khía cạnh mà bản thân ít bộc lộ nhé.

Tuổi Ngọ

Con giáp tuổi Ngọ nửa đầu năm có vận trình tài lộc không suôn sẻ. Thậm chí, họ còn mắc một số sai lầm, xảy ra nhiều tổn thất.

Ảnh minh họa

Nhưng đến những tháng cuối năm, họ có thể gặp được nhiều cơ hội làm ăn mang lại lợi nhuận lớn. Đặc biệt, 6h sáng mai (16/8), họ còn có cơ hội được Quý nhân phù trợ, Thần Tài đổ lộc trở nên giàu có, âm thầm đạt được thành công, kiếm được nhiều tiền hơn để có cuộc sống viên mãn.

Con giáp này cần giữ vững tinh thần trước mọi khó khăn. Đây cũng là bí quyết giúp họ từng bước vượt qua trở ngại, đạt được thành quả như mong đợi.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi mang tính cách nhẹ nhàng và ôn hoà. Con giáp này luôn thể hiện sự bình tĩnh, thái độ mềm mỏng. Mọi người xung quanh thường yêu quý và thích bắt chuyện với họ.

Ảnh minh họa

Con giáp tuổi này muốn sống hòa bình, không thích làm công việc nào cạnh tranh quá cao. Họ có những mục tiêu, tham vọng riêng, không giống với những người khác.

6h sáng mai, con giáp tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong công việc. Những dự án họ đang phụ trách đều có tiến triển thuận lợi. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy hơn.

Trong thời gian tới, con giáp này được dự báo sẽ ký được nhiều hợp đồng, có thể hợp tác làm ăn với nhiều đối tác tin cậy. Người tuổi này chưa tìm được công việc thì sẽ nhận được những lời mời công việc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.