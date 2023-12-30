Đúng 6h ngày 31/12/2023, 3 con giáp TIỀN TỶ chật túi, giàu có bứt phá, uống cạn lộc trời, phú quý vang danh

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 21:05

Đúng ngày 31/12/2023, 3 con giáp sau mang mệnh phú quý, có vận kim tiền, ví cứ vơi rồi lại đầy.

Tuổi Dần 

Dần được Tam Hợp cục chiếu cố nên làm ăn thuận lợi. Tết sắp đến thì ắt hẳn bạn khá bận nhưng đừng lo vì những nỗ lực bạn bỏ ra sẽ được đền đáp sớm thôi. Người làm kinh doanh nên tận dụng tài ngoại giao và những mối quan hệ quen biết để đẩy hàng trong thời gian này.

Vận tài lộc tăng tiến hơn mọi ngày nhờ Thực Thần nâng đỡ. Nhiều người có lộc ăn uống hoặc được biếu xén quà cáp bất ngờ. Những ai đang mong chờ tin tức tiền bạc từ người thân sẽ sớm nhận được tin tốt lành.

Đúng 6h ngày 31/12/2023, 3 con giáp TIỀN TỶ chật túi, giàu có bứt phá, uống cạn lộc trời, phú quý vang danh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Đúng 6h ngày 31/12/2023, 3 con giáp TIỀN TỶ chật túi, giàu có bứt phá, uống cạn lộc trời, phú quý vang danh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi cho biết những người tuổi Mùi trong dịp cuối năm này tinh thần phấn khởi vì những tin mừng đưa tới. Vận may trong sự nghiệp không bị cản trở, tuổi Mùi sẽ giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh và chín chắn, làm việc chăm chỉ và đúc kết kinh nghiệm. Người tuổi Mùi thường có tính cách nhiệt tình phóng khoáng, trưởng thành và trầm ổn. Tuổi Mùi sở hữu một năng lực phân tích vấn đề mạnh mẽ.

Đối với mọi thứ xung quanh tuổi Mùi giữ thái độ lạc quan, biết chăm lo cho cuộc sống của mình. Với họ cuộc sống bình an, suôn sẻ luôn mang đến những năng lượng tích cực.

Với thực lực xuất sắc trong ngày mới, người tuổi Mùi được dự đoán sẽ thay đổi cục diện sự nghiệp của mình. Trong tương lai tài lộc của tuổi Ngọ dồi dào, cuộc sống bình an vô sự, chuyện tình cảm tốt đẹp ai cũng phải ghen tỵ với cuộc sống của họ.

Đúng 6h ngày 31/12/2023, 3 con giáp TIỀN TỶ chật túi, giàu có bứt phá, uống cạn lộc trời, phú quý vang danh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp sau chuẩn bị phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, công danh phú quý bền lâu.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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