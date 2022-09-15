Đúng 6 giờ sáng mai (16/9), ra ngõ ‘đụng trúng’ Thần Tài, 3 con giáp 'kích hoạt' năng lực kiếm tiền, thu hút tài lộc, bùng nổ vận may, công danh sự nghiệp dễ dàng thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 09:43

Đúng 6 giờ sáng mai (16/9), 3 tuổi dễ có cơ hội đón tài vận may đụng trúng hũ vàng, làm gì cũng độc đắc.

 

Tuổi Mùi

Đúng 6 giờ sáng mai (16/9), tuổi Mùi may mắn đón vận tài lộc vượng phát vô cùng. Chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió, có người nhận được thêm tiền từ kinh doanh, được thưởng hoặc may mắn hơn là được cho tiền.

Trong thời gian này, con giáp Mùi được đón khí vượng tài vô cùng. Bản mệnh có thể tranh thủ để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Đúng 6 giờ sáng mai (16/9), ra ngõ ‘đụng trúng’ Thần Tài, 3 con giáp 'kích hoạt' năng lực kiếm tiền, thu hút tài lộc, bùng nổ vận may, công danh sự nghiệp dễ dàng thăng tiến - Ảnh 1
Đúng 6 giờ sáng mai (16/9), tuổi Mùi may mắn đón vận tài lộc vượng phát vô cùng. Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, dù có tiền nhưng Mùi cũng đừng vội khoe khoang kẻo lại tự chuốc rắc rối vào thân. Xung quanh bạn luôn có người ghen tị với may mắn của bạn đó, đề phòng bị chơi xấu.

Tuổi Ngọ

Nếu so với đại gia hay tỷ phú thì có thể Ngọ có thể chưa sánh bằng, nhưng Ngọ ít nhất cũng trở thành triệu phú, tiền bạc bỗng dưng ập đến cùng một lúc khiến con giáp này phải choáng.

Ngay cả bản thân Ngọ cũng sẽ phải bất ngờ với những tài lộc mà mình nhận được. Đúng 6 giờ sáng mai (16/9), người tuổi Ngọ làm các ngành nghề liên quan đến tài chính, bất động sản, kinh doanh… sẽ nhận được cơ hội hái lộc trong thời gian này. Chẳng những vậy, phương diện tài lộc cũng khá may mắn. Dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì đều biết tranh thủ lợi thế, tận dụng thế mạnh của mình để thu lợi. Các khoản tích góp cũng ngày càng nhiều thêm.

Đúng 6 giờ sáng mai (16/9), ra ngõ ‘đụng trúng’ Thần Tài, 3 con giáp 'kích hoạt' năng lực kiếm tiền, thu hút tài lộc, bùng nổ vận may, công danh sự nghiệp dễ dàng thăng tiến - Ảnh 2
Đúng 6 giờ sáng mai (16/9), người tuổi Ngọ làm các ngành nghề liên quan đến tài chính, bất động sản, kinh doanh… sẽ nhận được cơ hội hái lộc trong thời gian này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thông minh, hiền lành và kiên trì là ưu điểm của những người cầm tinh Tuất. So với những con giáp khác, tuổi Tuất thường thành công sớm vì nỗ lực của bản thân, không ngừng cố gắng vươn lên. Thậm chí, trên đường đời có những lúc khó khăn trắc trở nhưng con giáp này không bao giờ phàn nàn, chùn bước mà ngược lại họ còn bản lĩnh hơn người. Dựa vào khả năng trời phú mà tuổi Tuất thường từ trung niên trở đi đều thành danh viên mãn.

Theo tử vi , tuổi Tuất sẽ có những bước tiến vượt bậc đúng 6 giờ sáng mai (16/9). Mọi rủi ro sẽ tự nhiên "cuốn gói" ra đi, chỉ để lại điềm lành, may mắn. Chỉ cần nắm lấy cơ hội này và vững tâm, tuổi Tuất chắc chắn thành công, thăng hoa như diều gặp gió. Kể từ đây đến cuối năm, con giáp tuổi Tuất hoàn toàn có thể kiếm được nhiều của cải, phúc khí đầy nhà và tình duyên đỏ thắm.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 8h tối nay (15/9/2022), vận may hoan hỷ gọi tên 3 con giáp, phúc đức tề tựu, vận trình thăng hoa, tai qua nạn khỏi, mang túi hứng tiền cuối năm

Đúng 8h tối nay (15/9/2022), vận may hoan hỷ gọi tên 3 con giáp, phúc đức tề tựu, vận trình thăng hoa, tai qua nạn khỏi, mang túi hứng tiền cuối năm

Tử vi nói rằng, đúng 8h tối nay (15/9/2022), vận trình suôn sẻ đến với 3 con giáp, may mắn mọi bề, tiền tài chảy vào túi.

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