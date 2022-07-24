Đúng 5h chiều, Chủ nhật ngày 24/7/2022, MẶT TRỜI KHUẤT BÓNG, 3 con giáp này 'rũ sạch xui xẻo', đổi vận giàu sang, bức phá ngoạn mục, xóa bỏ nợ nần, bỗng chốc giàu to, một đời thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 11:45

3 con giáp dưới đây may mắn hơn người, đổi vận giàu sụ, cuộc sống viên mãn ít ai ngờ.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Mão vào 5h chiều nay được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Tài lộc của Mão vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đấy. Các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc. Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Người tuổi Mão trong thời điểm này sẽ rũ sạch xui xẻo, thoát khỏi hung tinh, vận trình công việc, tài lộc bước sang trang mới. Vốn thông minh, bản lĩnh, khi gặp đúng thời đúng cơ hội, con giáp này thay đổi cục diện nhanh đến bất ngờ.

Tuổi Mão cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, người tuổi này có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều, ngày một thăng hoa trong sự nghiệp, kiếm tiền về đầy túi.

Đúng 5h chiều, Chủ nhật ngày 24/7/2022, MẶT TRỜI KHUẤT BÓNG, 3 con giáp này 'rũ sạch xui xẻo', đổi vận giàu sang, bức phá ngoạn mục, xóa bỏ nợ nần, bỗng chốc giàu to, một đời thịnh vượng - Ảnh 1
Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Mão vào 5h chiều nay được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Xem tử vi ngày 24/7, người tuổi Mùi có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan. Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư. 

Chuỗi xui xẻo chấm dứt, con giáp này hưởng trọn vượng khí trời ban. Cục diện bán hợp mang tới vô vàn tài lộc cho những chú dê. Trước đó, người nào càng xui thì qua đúng 5h chiều hôm nay, vận may càng sáng chói, rực rỡ.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, con giáp tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong ngày và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào. Tìm được cho mình con đường tốt đẹp, cứ thế thẳng tiến, kiếm được rất nhiều tiền, cuộc sống dư giả, không phải lo lắng gì.

Đúng 5h chiều, Chủ nhật ngày 24/7/2022, MẶT TRỜI KHUẤT BÓNG, 3 con giáp này 'rũ sạch xui xẻo', đổi vận giàu sang, bức phá ngoạn mục, xóa bỏ nợ nần, bỗng chốc giàu to, một đời thịnh vượng - Ảnh 2
Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận kim tiền trong ngày hôm nay của người tuổi Dần vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn, cuộc sống của con giáp này sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực hơn. Dần sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Sau khi hung tinh đi qua, vận may mới trở lại với bạn. Những ai cầm tinh con hổ ngay trong 5h chiều nay đã nhận được phúc khí về mặt tiền bạc. Vận trình tài lộc bị gián đoạn trước đó trở nên hanh thông, lộc đổ về ồ ạt như nước.

Cuộc sống của con giáp này lên hương nhờ các khoản tiền thưởng, tiền kiếm được từ dự án, công việc tay trái. Dần vốn đa tài, ngoài lương chính còn có nhiều khoản thu phụ không nhỏ. Ngoài ra, con giáp này cũng được hưởng vận may tam hợp, Dần nắm được quyết định thăng chức tăng lương, tài vận tiến triển tỷ lệ thuận với công danh, sự nghiệp.

Đúng 5h chiều, Chủ nhật ngày 24/7/2022, MẶT TRỜI KHUẤT BÓNG, 3 con giáp này 'rũ sạch xui xẻo', đổi vận giàu sang, bức phá ngoạn mục, xóa bỏ nợ nần, bỗng chốc giàu to, một đời thịnh vượng - Ảnh 3
Vận kim tiền trong ngày hôm nay của người tuổi Dần vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi đầu tuần, Thứ 2 ngày 25/7/2022, NGỌC HOÀNG GỌI TÊN, 3 con giáp quay xe đổi đời, khổ ải qua đi phú quý kéo về, giàu lên bất chấp, tương lai rộng mở, phú quý cả đời

Tử vi đầu tuần, Thứ 2 ngày 25/7/2022, NGỌC HOÀNG GỌI TÊN, 3 con giáp quay xe đổi đời, khổ ải qua đi phú quý kéo về, giàu lên bất chấp, tương lai rộng mở, phú quý cả đời

3 con giáp sau đây sẽ đón nhận vô số niềm vui, may mắn về tài chính, tiền bạc, phát tài phát lộc, tiền tiêu không phải nghĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui