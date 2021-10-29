Đúng 57 ngày tới, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, vượng tài vượng lộc, sắm xe mua nhà tiền tỷ trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 29/10/2021 14:00

Theo tử vi ngày mới, đúng 57 ngày tới những con giáp này sẽ bước vào thời gian may mắn cực đại nhờ ơn trên soi chiếu, tiền tài đổ về như nước lũ khiến ai nấy đều ghen tỵ.

Tuổi Dần

Theo tử vi, tuổi Dần là những người có thái độ sống lạc quan và tích cực. Con giáp này đối nhân xử thế theo nguyên tắc của riêng mình. Tâm niệm của bạn là sống chân thành với mọi người thì mới nhận lại được chân thành. Người tuổi Dần thường tin tưởng vào bản thân.

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Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp khó khăn, bạn luôn tự tin và nhờ đó họ vượt qua mọi chuyện một cách dễ dàng hơn. Con giáp may mắn không ngại bị coi thường và luôn nghĩ rằng mình cần phải phấn đấu để ngẩng cao đầu khi đứng trước mọi người.

Đặc biệt trong 57 ngày sắp đến, chuyện tình cảm êm đẹp sẽ giúp bạn có động lực để tiến xa hơn trong sự nghiệp. Chưa kể có thể dư giả sắm nhà sang, đổi ô tô xịn trong tương lai.

Tuổi Hợi

Con giáp này có tính cách vui vẻ, sôi nổi. Tuổi Hợi thích giao lưu kết bạn và thích giúp đỡ mọi người. Nhìn bên ngoài bạn có vẻ là người hướng ngoại nhưng sâu bên trong bạn cũng có những tâm tư riêng. Con giáp ít khi tâm sự với ai.

Đúng 57 ngày tới, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, vượng tài vượng lộc, sắm xe mua nhà tiền tỷ trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 57 ngày tới, tin vui nối tiếp đến với người tuổi Hợi cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Nếu làm công ăn lương thì sẽ có bứt phá lớn, được cấp trên khen ngợi. Còn nếu kinh doanh buôn bán thì cũng vượng tài hơn trước.

Thái độ sống lạc quan, vui tươi con giáp này giúp bạn vượt qua khó khăn, nghịch cảnh một cách nhẹ nhàng. Từ đó, từng bước vươn đến thành công. Hãy đợi một món quà bất ngờ từ đồng nghiệp nhé.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có nội tâm sâu sắc, dễ thông cảm, bao dung với người khác. Bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ người xung quanh mà không cần tính toán thiệt hơn. Vào thời gian trước, công việc làm ăn của con giáp này có vẻ không mấy thuận lợi.

Đúng 57 ngày tới, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, vượng tài vượng lộc, sắm xe mua nhà tiền tỷ trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có thể còn có tiểu nhân hãm hại. Tuy nhiên, trong mọi tình huống bạn vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình. Vào 57 ngày tới, con giáp may mắn được phúc tinh chiếu mệnh nên sự nghiệp có phần khởi sắc.

Nếu làm công ăn lương thì sẽ được cấp trên trọng dụng. Nếu kinh doanh buôn bán thì gặp được khách hàng tiềm năng, chốt nhiều đơn hàng. Tiền vô ào ào đếm mỏi tay.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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