3 con giáp 'ăn ở lương thiện' có phúc lớn mệnh lớn, được 'lộc trời ban' trong tháng 11, an nhàn mà hưởng

Tâm linh - Tử vi 28/10/2021 11:00

Tuy năm nay vận thế không thuận nhưng sang tháng 11 nhờ đón được quý nhân nên 3 con giáp sau có thể thay đổi vận số của mình.

Tuổi Tý

Bước sang năm Đinh Dậu, nhờ có quý nhân phù trợ nên những người tuổi Tý sẽ gặt hái được nhiều thành công. Họ sẽ có một năm hoạt động không ngừng, mọi thứ cứ đúng như kế hoạch, làm gì cũng thuận lợi, nguồn thu cực tốt. Tuy trong năm, họ sẽ không tránh phải vướng vào rắc rối, khó khăn nhưng sự xuất hiện của quý nhân sẽ giúp bạn vực dậy, cũng giải quyết ổn thỏa tất cả rắc rối.

Trong tháng 11, các cơ hội thăng tiến hay mở rộng tiền đồ đều trải dài trước mắt tuổi Tý. Đặc biệt, nếu là phụ nữ, mọi việc lại càng hanh thông, cơ hội được đề bạt lên chức là điều hiển nhiên.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ có tính cách độc lập, hào sảng, vô tư, luôn làm việc hết mình dốc lòng dốc sức, không sợ thách thức. Họ là người tài sức vẹn toàn.

Nhìn bề ngoài người tuổi Ngọ có vẻ tùy tiện nhưng khi bước vào công việc thì việc gì ra việc đó, nghiêm túc chẳng kém ai đâu. Đặc biệt, cách cư xử khéo léo lúc cần cương có cương, lúc cần nhu có nhu nên luôn đem đến thành công cho họ.

Vận quý nhân của người tuổi Ngọ khá vượng, gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ, việc tốt có người tự mang đến. Vì thế đây là con giáp tài phúc song toàn, tình duyên viên mãn.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong tháng 11, hứa hẹn sẽ là một năm tốt lành với những người tuổi Dần. Tinh thần lạc quan, sự tự tin sẽ giúp họ phát huy được năng lực của bản thân và thu được nhiều kết quả đáng mừng trong công việc.

Cộng thêm vào đó, người tuổi Dần trong năm tới sẽ được nhiều quý nhân phù trợ, nhờ đó những thách thức và khó khăn mà họ gặp phải sẽ nhanh chóng được giải quyết. Trong công việc, tuổi Dần sẽ nhận được sự nâng đỡ và quan tâm của cấp trên nên mọi việc hanh thông, dễ dàng.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, người tuổi Dần cần nhớ rằng tiền dễ kiếm thì cũng nhanh đi. Bởi vậy họ nên biết cách quản lý tiền bạc, tránh tham gia hạng mục đầu tư ngắn hạn tuy lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng không hề thấp.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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