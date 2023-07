Đúng 5 ngày tới (21/1), Thần tài chỉ Thần Tài chỉ đích danh 4 con giáp tài lộc dồi dào, tiền vào như nước: Tý gánh tiền mỏi lưng, Mão "lên hương" trong mọi lĩnh vực

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý năm mới này sẽ gặp nhiều may mắn, công danh sự nghiệp hanh thông, gia đình đặc biệt hạnh phúc, vận trình ngày càng suôn sẻ.

Thời gian gấp rút như hiện tại việc đòi nợ diễn ra rất khó khăn, mức lương thưởng dù có nhưng không được dư dả như dự tính. Bạn cần chú ý đến việc chi tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dù Tết đã đến gần nhưng người tuổi Mão vẫn cần tập trung vào việc học hỏi và cải thiện bản thân. Muốn phát triển, bạn nên nhìn ra nhược điểm trong tính cách của mình và tìm cách sửa đổi.

Khi tình hình tài chính không dư dả, bản mệnh nên có kế hoạch sử dụng tiền bạc cho tuần cuối năm vì có dấu hiệu bạn phải mua sắm khá nhiều. Đừng vì tâm lý "cả năm có mỗi ngày Tết" mà mua sắm thả ga đấy nhé.

Thiếu đi sự thấu hiểu là nguyên nhân làm gia tăng sự khác biệt trong tư duy của con giáp tuổi Mão và một nửa của mình. Các cặp đôi đang yêu rất có thể sẽ nảy sinh những mâu thuẫn, chẳng ai muốn nghe theo ý ai.

Sức khỏe của con giáp tuổi Mão không được tốt do ảnh hưởng của Thiên Cẩu. Sự căng thẳng kéo dài khiến bạn suy giảm hệ miễn dịch, dễ bị ốm bệnh trong thời gian này.



Tuổi Thân

Tuổi Thân phạm sai lầm trong tình cảm khi theo đuổi người yêu cũ một cách mù quáng. Nếu hai người không khắc phục được những bất đồng đã tồn tại từ trước đó thì quay trở lại cũng chỉ khiến đôi bên thêm tổn thương mà thôi.

Năm mới, mọi việc của con giáp tuổi Hợi rất tốt đẹp, khiến tinh thần của họ lúc nào cũng phấn chấn, hớn hở. Sức mạnh tinh thần giúp họ có nhiều năng lượng hơn để cống hiến cho công việc, kiếm nhiều tiền, tránh xa cuộc sống nghèo khó.

Con giáp này có thể khiến cuộc sống hàng ngày của mình trở nên thú vị và viên mãn hơn trong năm mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Càng gần những ngày cuối năm âm lịch, người tuổi Dậu lại càng có cảm giác mất động lực. Bạn không hiểu rõ mục tiêu cụ thể của mình là gì. Thay vì cứ để mặc mọi thứ, bạn hãy lên kế hoạch lại cho cuộc sống của mình, xây dựng quyết tâm mới, tạm quên những gì đã qua.

Chính Tài mang tới vận may tiền bạc cho bản mệnh vào giữa tuần, bạn có cơ hội được nhận tiền thưởng Tết, thế nhưng nếu bạn chủ quan có thể bị mất trắng. Do đó, tốt hơn hết là nên chi tiêu tiết kiệm, ưu tiên các giải pháp an toàn.

Những vấn đề cũ liên quan đến mối quan hệ của hai người lại tiếp tục làm con giáp tuổi Dậu thấy buồn. Dù đã gần Tết nhưng bạn lại có cảm giác "bỏ thì thương vương thì tội".

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm