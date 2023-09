Đúng 5 ngày tiếp theo (10/9 - 14/9), Tài Tinh hỗ trợ hết mình, tiền tài nối đuôi vào nhà, 3 con giáp may mắn vạn phần, thăng quan tiến chức, được tăng lương

Điều này cũng dễ hiểu bởi bình thường bạn hay giúp đỡ mọi người nên giờ mọi người sẽ chẳng ngần ngại phụ giúp bạn một tay.

Dù vậy, con giáp này chớ nên vì thế mà ỷ lại, nỗ lực từ chính bàn tay của mình bao giờ cũng tốt hơn là chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Trực giác trong 5 ngày tiếp theo của bạn cũng khá tốt, khi cảm thấy mông lung về con đường phía trước, bạn có thể lựa chọn nghe theo trực giác xem sao.

Tuổi Dần gặp được Tam Hợp cục nên vận khí khởi vượng, đi đâu làm gì cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong số 12 con giáp, người tuổi Tỵ sẽ gặp may mắn trong 5 ngày tới do sao tốt chiếu mệnh tốt. Họ sẽ gặp nhiều may mắn về tiền bạc, trong kinh doanh, cơ hội đầu tư…. Tuy vậy, người tuổi này cần cân nhắc khi đầu tư, vì việc thắng như chẻ tre có thể làm họ chủ quan và đưa ra những quyết định sai lầm.

Những ai chưa có gia đình, thì trong năm Mậu Tuất này thế nào cũng sẽ tìm được mối nhân duyên trời định. Vận đào hoa cực kỳ tốt nên có thể nảy sinh vấn đề tình cảm với bên thứ 3. Tốt nhất là nên biết phân định rạch ròi chuyện này, nếu không bạn sẽ có những mâu thuẫn không đáng có.

Người tuổi Ngọ nếu đi làm ăn kinh doanh thì lãi mẹ đẻ lãi con, tiền tài như nước. Người làm công ăn lương trong 5 ngày tới có người hỗ trợ, giúp bạn phát huy được năng lực, nhờ đó mà đường quan lộ rộng thênh thang hơn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo