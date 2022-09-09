Đúng 5 ngày tiếp theo (10/9 - 14/9), Tài Tinh hỗ trợ hết mình, tiền tài nối đuôi vào nhà, 3 con giáp may mắn vạn phần, thăng quan tiến chức, được tăng lương

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 21:04

Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp dưới đây có thể nhờ vận may này mà đổi đời thành đại gia nức tiếng.

Tuổi Dậu

Cơ hội kiếm tiền làm giàu mà Dậu mong mỏi bấy lâu cuối cùng cũng đến vào 5 ngày tới này. Tử vi cho biết nguồn thu thời gian này của bản mệnh tăng lên khá rõ, dù là việc tay trái, hay kinh doanh buôn bán đều có nguồn tăng đáng kể. Sự chăm chỉ, cần cù sẽ giúp bạn tìm thấy được tài lộc về cho mình.

Người làm kinh doanh có nhiều tiến triển thuận lợi nhờ tìm được hướng đi mới cho mình và lợi nhuận thu về vượt ngoài sự mong đợi, tiền bạc đổ về túi của bạn ngày một nhiều hơn.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, Dậu có nhiều vấn đề khiến bạn phiền muộn. Mối quan hệ không có được sự đồng lòng, hòa thuận nên dễ nảy sinh cãi vã khiến tình cảm trở nên phai nhạt, khoảng cách ngày một xa dần.

Đúng 5 ngày tiếp theo (10/9 - 14/9), Tài Tinh hỗ trợ hết mình, tiền tài nối đuôi vào nhà, 3 con giáp may mắn vạn phần, thăng quan tiến chức, được tăng lương - Ảnh 1
Cơ hội kiếm tiền làm giàu mà Dậu mong mỏi bấy lâu cuối cùng cũng đến vào 5 ngày tới này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Dần gặp được Tam Hợp cục nên vận khí khởi vượng, đi đâu làm gì cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ. Công việc nhờ vậy rất thuận lợi, nhân duyên dồi dào, thúc đẩy sự nghiệp phát triển. Những người mới đi làm, hoặc mới khởi nghiệp không còn quá lo lắng như trước, vì mọi việc sẽ đi vào quỹ đạo ổn định. Người đi làm có cơ hội thăng quan tiến chức, được thăng lương.

Điều này cũng dễ hiểu bởi bình thường bạn hay giúp đỡ mọi người nên giờ mọi người sẽ chẳng ngần ngại phụ giúp bạn một tay.

Dù vậy, con giáp này chớ nên vì thế mà ỷ lại, nỗ lực từ chính bàn tay của mình bao giờ cũng tốt hơn là chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Trực giác trong 5 ngày tiếp theo của bạn cũng khá tốt, khi cảm thấy mông lung về con đường phía trước, bạn có thể lựa chọn nghe theo trực giác xem sao.

Đúng 5 ngày tiếp theo (10/9 - 14/9), Tài Tinh hỗ trợ hết mình, tiền tài nối đuôi vào nhà, 3 con giáp may mắn vạn phần, thăng quan tiến chức, được tăng lương - Ảnh 2
Tuổi Dần gặp được Tam Hợp cục nên vận khí khởi vượng, đi đâu làm gì cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong số 12 con giáp, người tuổi Tỵ sẽ gặp may mắn trong 5 ngày tới do sao tốt chiếu mệnh tốt. Họ sẽ gặp nhiều may mắn về tiền bạc, trong kinh doanh, cơ hội đầu tư…. Tuy vậy, người tuổi này cần cân nhắc khi đầu tư, vì việc thắng như chẻ tre có thể làm họ chủ quan và đưa ra những quyết định sai lầm.

Những ai chưa có gia đình, thì trong năm Mậu Tuất này thế nào cũng sẽ tìm được mối nhân duyên trời định. Vận đào hoa cực kỳ tốt nên có thể nảy sinh vấn đề tình cảm với bên thứ 3. Tốt nhất là nên biết phân định rạch ròi chuyện này, nếu không bạn sẽ có những mâu thuẫn không đáng có.

Người tuổi Ngọ nếu đi làm ăn kinh doanh thì lãi mẹ đẻ lãi con, tiền tài như nước. Người làm công ăn lương trong 5 ngày tới có người hỗ trợ, giúp bạn phát huy được năng lực, nhờ đó mà đường quan lộ rộng thênh thang hơn.

Đúng 5 ngày tiếp theo (10/9 - 14/9), Tài Tinh hỗ trợ hết mình, tiền tài nối đuôi vào nhà, 3 con giáp may mắn vạn phần, thăng quan tiến chức, được tăng lương - Ảnh 3
Trong số 12 con giáp, người tuổi Tỵ sẽ gặp may mắn trong 5 ngày tới do sao tốt chiếu mệnh tốt. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

3 con giáp hưởng 3 tháng cuối năm giàu sụ: tháng 10 trúng số độc đắc, tháng 11 vàng bạc, của cải chật nhà, tháng 12 đổi đời thành đại gia nắm trong tay bạc tỷ

3 con giáp hưởng 3 tháng cuối năm giàu sụ: tháng 10 trúng số độc đắc, tháng 11 vàng bạc, của cải chật nhà, tháng 12 đổi đời thành đại gia nắm trong tay bạc tỷ

Những tháng cuối năm, 3 con giáp này cũng nên chuẩn bị tinh thần đón tiền bạc đang ùn ùn kéo về nhà, phát tài phát lộc.

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