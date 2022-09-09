3 con giáp hưởng 3 tháng cuối năm giàu sụ: tháng 10 trúng số độc đắc, tháng 11 vàng bạc, của cải chật nhà, tháng 12 đổi đời thành đại gia nắm trong tay bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 14:50

Những tháng cuối năm, 3 con giáp này cũng nên chuẩn bị tinh thần đón tiền bạc đang ùn ùn kéo về nhà, phát tài phát lộc.

Tuổi Thìn

Thìn không cần quá căng thẳng về chuyện tiền bạc vì bản mệnh đang được Thần Tài ưu ái trợ mệnh, giúp việc kiếm tiền thuận lợi hơn rất nhiều.

Những tháng cuối năm, tài khí có chuyển biến tích cực, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà giúp Thìn làm đâu thắng đó. Người làm kinh doanh có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp. Lợi nhuận thu về được chia đều cho đôi bên nhưng về cơ bản bạn vẫn có lợi.

Tiền bạc với Thìn tuy không phải vấn đề nhưng có lúc vì quá mải mê kiếm tiền mà bản mệnh quên cả việc chăm lo cho bản thân mình.

3 con giáp hưởng 3 tháng cuối năm giàu sụ: tháng 10 trúng số độc đắc, tháng 11 vàng bạc, của cải chật nhà, tháng 12 đổi đời thành đại gia nắm trong tay bạc tỷ - Ảnh 1
Những tháng cuối năm, tài khí có chuyển biến tích cực, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà giúp Thìn làm đâu thắng đó. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xin chúc mừng tuổi Mão khi bạn cũng là con giáp trong danh sách những con giáp gặt hái thành công 3 tháng cuối năm này. Lục Hợp xuất hiện, con giáp này may mắn có vận trình công danh sự nghiệp khá tốt. Ngoài ra con giáp này còn được quý nhân trợ mệnh, tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, xây dựng các mối quan hệ phát triển bền vững cho tương lai.

Tài lộc thời gian này cũng khá sáng, con giáp này có cơ hội tự kiếm tiền về túi. Nhất là người buôn bán kinh doanh có một ngày phát tài, tiền bạc thu về không ít, lợi nhuận tăng lên trông thấy. Lúc này bạn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để không mắc phải sai lầm trong đầu tư kinh doanh.

3 con giáp hưởng 3 tháng cuối năm giàu sụ: tháng 10 trúng số độc đắc, tháng 11 vàng bạc, của cải chật nhà, tháng 12 đổi đời thành đại gia nắm trong tay bạc tỷ - Ảnh 2
Tài lộc thời gian này cũng khá sáng, con giáp tuổi Mão có cơ hội tự kiếm tiền về túi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những tháng cuối năm này là thời khắc đầy rực rỡ tiền tài của những người tuổi Thân. Nhất là thời điểm tháng 10 trở đi thì bản mệnh lại càng có cơ hội làm giàu. Không những vậy, bạn còn có nhiều quý nhân giúp sức, tiền tài cũng vì thế mà ngày một nhiều.

Vì vậy, dù thời gian trước đó có va vấp trong công việc hay thất bại trong một số dự án thì bạn cũng không đến mức túng thiếu đâu. Dù không dư giả nhưng bạn vẫn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống một cách nhẹ nhàng.

Thời gian cuối năm, chuyện kinh doanh làm ăn bắt đầu khởi sắc và có rất tiến triển theo chiều hướng tích cực. Đó cũng là lý do vì sao bạn lại là một trong 3 con giáp có may mắn nhất với khoản thu nhập vô cùng khổng lồ.

3 con giáp hưởng 3 tháng cuối năm giàu sụ: tháng 10 trúng số độc đắc, tháng 11 vàng bạc, của cải chật nhà, tháng 12 đổi đời thành đại gia nắm trong tay bạc tỷ - Ảnh 3
Thân là 1 trong 3 con giáp có may mắn nhất với khoản thu nhập vô cùng khổng lồ trong 3 tháng cuối năm. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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