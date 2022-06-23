Đúng 5 ngày cuối tháng 6/2022, phúc khí cạn kiệt, 3 con giáp vận mệnh hẩm hiu, xui rủi đủ điều, cả công danh lẫn tài vận đều tụt dốc

Tâm linh - Tử vi 23/06/2022 16:15

Đúng 5 ngày cuối tháng 6/2022, 3 con giáp xui xẻo vận trình lao đao, tài vận đứt đoạn liên tiếp gặp những điều không may.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trước khi khép lại tháng 6/2022 với vận trình không mấy suôn sẻ. Con giáp vấp phải nhiều chỉ trích và nghi kỵ của những người xung quanh khi liên tiếp vướng ồn ào từ công việc đến cuộc sống.

Trong thời gian này, con giáp tốt hơn hết nên tập trung vào công việc của mình, tránh ngồi lê đôi mách kẻo rước thêm họa vào thân.Tài vận của Ngọ tụt dốc không phanh. Thời gian trước, được trời ban phước nên làm ăn xuôi thuận thế nhưng Ngọ lại không biết giữ gìn, tích góp nên dần trở nên thâm hụt, thiếu thốn và còn có thể vướng vào nợ nần.

Đúng 5 ngày cuối tháng 6/2022, phúc khí cạn kiệt, 3 con giáp vận mệnh hẩm hiu, xui rủi đủ điều, cả công danh lẫn tài vận đều tụt dốc - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ trước khi khép lại tháng 6/2022 với vận trình không mấy suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 5 ngày cuối tháng 6/2022 liên tiếp nhận lấy nhiều điều xui rủi. Trong công việc, Thân bị tiểu nhân quấy phá, gài bẫy hãm hại hết lần này đến lần khác. Con giáp xui xẻo dù có thể vượt qua nhưng cũng tổn thất khá nhiều, cả công việc lẫn cuộc sống đều tụt dốc không phanh.

Thế mới nói, bản mệnh tốt hơn hết nên cẩn thận trong từng hành động, không nên vì tình cảm mà quá tin tưởng một ai nếu không muốn tiêu tan sự nghiệp. Thân hãy chú ý hơn trong phương diện chi tiêu tránh để thất thoát, nợ nần quá nhiều.

Đúng 5 ngày cuối tháng 6/2022, phúc khí cạn kiệt, 3 con giáp vận mệnh hẩm hiu, xui rủi đủ điều, cả công danh lẫn tài vận đều tụt dốc - Ảnh 2
Người tuổi Thân trong 5 ngày cuối tháng 6/2022 liên tiếp nhận lấy nhiều điều xui rủi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 5 ngày cuối tháng 6/2022, người tuổi Hợi gặp hạn Hung Tinh, vướng phải nhiều trắc trở. Những mâu thuẫn trong gia đình ngày càng được đẩy lên cao đến mức gần như không thể cứu vãn. Hợi và người thân đều cảm thấy mệt mỏi và phiền lòng.

Tình trạng này sẽ ảnh hưởng xấu đến phước khí đầu năm mới của gia đình bạn. Vì thế, ngay từ bây giờ, khi sự việc chưa quá căng thẳng, Hợi hãy nhanh chóng giải quyết chúng một cách êm đẹp. Đôi khi, chấp nhận lùi một bước sẽ giúp bạn có được một góc nhìn khác hơn.

Đúng 5 ngày cuối tháng 6/2022, phúc khí cạn kiệt, 3 con giáp vận mệnh hẩm hiu, xui rủi đủ điều, cả công danh lẫn tài vận đều tụt dốc - Ảnh 3
Trong 5 ngày cuối tháng 6/2022, người tuổi Hợi gặp hạn Hung Tinh, vướng phải nhiều trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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