Đúng 4 ngày tới (20 - 23/9), Hỷ vận chiếu xuống, trời ban cho 3 con giáp may mắn: tài lộc đổ về như thác lũ, vận mệnh hanh thông, quơ tay là vợt được cả rổ tiền

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 17:35

Đúng 4 ngày tới (20 - 23/9), 3 con giáp gặp may mắn, trời ban phú quý, công danh, bổng lộc về tận cửa.

Tuổi Thìn

Bản mệnh là người thông minh và có phúc khí, đúng 4 ngày tới (20 - 23/9), Thìn sẽ nhận được nhiều cơ hội mới. Con giáp này rất linh hoạt, thích ứng tốt với những thay đổi, chân thành và tốt bụng, luôn tỉ mỉ trong công việc, mạnh mẽ nhưng không xem thường mọi người xung quanh nên sẽ đạt được những điều tuyệt vời.

Đúng 4 ngày tới (20 - 23/9), tiền của Thìn tăng vọt, cuộc sống chắc chắn sẽ khá hơn rất nhiều khiến người khác ghen tị, đi làm dễ mà được thăng quan tiến chức. Cục diện Nhị Hợp giúp người tuổi Thìn có thể đạt được nhiều mục tiêu đã đặt ra.

Đúng 4 ngày tới (20 - 23/9), Hỷ vận chiếu xuống, trời ban cho 3 con giáp may mắn: tài lộc đổ về như thác lũ, vận mệnh hanh thông, quơ tay là vợt được cả rổ tiền - Ảnh 1
Đúng 4 ngày tới (20 - 23/9), tiền của Thìn tăng vọt, cuộc sống chắc chắn sẽ khá hơn rất nhiều khiến người khác ghen tị. Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc bùng nổ, chuẩn bị bao tải đựng tiền, may mắn đến tận cổng nhà, con giáp này nhất định có tương lai tươi sáng, vận mệnh hanh thông.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi sinh ra đã có nhiều tài lộc, phúc khí. Bởi họ là con giáp hiền lành, nhận hậu, hay giúp đỡ mọi người.

Con giáp tuổi Hợi bản tính chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Bởi vậy mà dù không sở hữu tài năng hơn người nhưng họ vẫn có thể phát triển sự nghiệp một cách bền vững.

Đúng 4 ngày tới (20 - 23/9), người tuổi Hợi có cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng lên. Trong tháng này, họ có thể kiếm tiền nhờ các công việc tay trái hoặc công việc kinh doanh thời vụ.

Đúng 4 ngày tới (20 - 23/9), Hỷ vận chiếu xuống, trời ban cho 3 con giáp may mắn: tài lộc đổ về như thác lũ, vận mệnh hanh thông, quơ tay là vợt được cả rổ tiền - Ảnh 2
Đúng 4 ngày tới (20 - 23/9), người tuổi Hợi có cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng lên. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ làm việc có tài, có tâm, có trách nhiệm, họ thu về bộn tiền. Người làm kinh doanh cũng dần khẳng định được vai trò, vị trí của mình theo lĩnh vực mình theo đuổi. Nhiều khách hàng, đối tác đã tìm đến với họ để bàn kế hoạch làm ăn trong tương lai.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn trầm tính, chăm chỉ. Họ làm mọi việc cẩn thận, có trước có sau dù đôi khi hơi chậm chạp nhưng đa phần rất kiên cường, chịu khó.

Ở nơi làm việc, người tuổi này được đồng nghiệp yêu quý, lãnh đạo coi trọng, có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, sự nghiệp tương đối suôn sẻ. Ngoài ra, tuổi Dậu sống rất có trách nhiệm, coi trọng gia đình.

Vì vậy, họ có phúc báo số mệnh làm ăn phát đạt, luôn gặp tốt lành trong cuộc sống. Về tình duyên, tuổi Dậu cũng vô cùng may mắn, viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ. Một số người có con mắt tinh đời, đầu óc sáng tạo và tinh thần không ngại khó có thể nhanh chóng mở lối đi riêng, là người tiên phong cho một trào lưu mới. Đây có thể chính là lúc bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, giúp mọi chuyện suôn sẻ gấp nhiều lần dự tính.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

2 ngày tới (20 - 21.9), 3 con giáp số ĐỎ nhất bảng vàng, Thần Tài gọi tên, tiền vào như nước, trời cho không may mắn cũng giàu sang, tha hồ phát tài

2 ngày tới (20 - 21.9), 3 con giáp số ĐỎ nhất bảng vàng, Thần Tài gọi tên, tiền vào như nước, trời cho không may mắn cũng giàu sang, tha hồ phát tài

2 ngày tới (20 - 21.9), may mắn đổ dồn giúp 3 con giáp tình tiền kề cận, phú quý không kể sao cho xiết, cuộc sống lúc nào cũng sang giàu.

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