Đúng 4 giờ sáng (thứ Bảy, 17.9), trời xanh an bài, ban cho may mắn, 3 con giáp trúng độc đắc hết phần người khác, cầu tài được tài - công danh vượng phát, nắm bắt là thành công

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 06:28

Đúng 4 giờ sáng (thứ Bảy, 17.9), phú quý tựa lưng, vàng bạc chảy thành dòng, 3 con giáp may mắn nắm bắt là thành công.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 4 giờ sáng (thứ Bảy, 17.9), vận trình của tuổi Thìn sẽ vô cùng khởi sắc, mọi chuyện thuận lợi, hanh thông. Thìn sẽ gặp được nhiều cơ hội vàng để gặt hái thành công, nguồn thu nhập gia tăng chóng mặt nhờ nỗ lực phi thường, không ngừng nghỉ của họ. Thế nhưng, Thìn vần phải biết tiết kiệm, hạn chế lại những khoản thu không cần thiết. Vì 10 năm nữa, một việc trọng đại sẽ xảy ra, bắt buộc bạn phải dùng 1 khoản tiền lớn. Nếu không chuẩn bị kịp, bạn sẽ rơi vào thế bị động vô cùng nguy hiểm.

Thời gian tới, tiền tài, công danh của Thìn sẽ vô cùng hanh thông. Thìn sẽ có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, kết giao được với nhiều mối quan hệ có lợi, mang lại nhiều cơ hội đầu tư, kiếm tiền béo bở.

Đúng 4 giờ sáng (thứ Bảy, 17.9), trời xanh an bài, ban cho may mắn, 3 con giáp trúng độc đắc hết phần người khác, cầu tài được tài - công danh vượng phát, nắm bắt là thành công - Ảnh 1
Tuổi Thìn gặt hái thành công. Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, đây cũng là thời điểm Thìn phải chú trong sức khỏe của mình nhiều hơn. Đừng lao lực quá nhiều vào kiếm tiền, cũng như uống rượu bia, hút thuốc lá. Hãy duy trì một nếp sinh hoạt điều độ. Nên nhớ, có tiền chưa phải tất cả. Có sức khỏe mới có thể hưởng thụ cuộc sống trọn vẹn.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất được mọi người ngưỡng một về vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách tốt bụng và khí chất phi phàm. Họ tạo ra ấn tượng tốt ngay từ ngày đầu gặp mặt. Đúng 4 giờ sáng (thứ Bảy, 17.9), con giáp này đánh dấu những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Tuổi Tuất có tài, có khả năng kiếm và giữ tiền. Đây chính là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự phất lên trong sự nghiệp của bản mệnh.

Vận trình của con giáp này ngày một thuận lợi, cuộc sống ngày càng viên mãn, có nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối để vươn tới thành công.

Đúng 4 giờ sáng (thứ Bảy, 17.9), trời xanh an bài, ban cho may mắn, 3 con giáp trúng độc đắc hết phần người khác, cầu tài được tài - công danh vượng phát, nắm bắt là thành công - Ảnh 2
Con giáp Tuất thành công hơn mong đợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đúng 4 giờ sáng (thứ Bảy, 17.9) với nhiều điều tốt đẹp và thuận lợi. Bản mệnh nằm trong nghành nghề nào cũng có cơ hội được đón tin vui, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, tâm huyết. Đây là thời điểm các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển hài hòa. Bạn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều người xung quanh, nhờ đó mà các khúc mắc được giải quyết nhanh chóng, các kế hoạch đặt ra cũng dần có dấu hiệu phát triển tích cực.

Điều cần thiết trong thời điểm này chỉ là thái độ kiên trì, bền bỉ của bạn mà thôi. Chuyện làm ăn cũng diễn tiến thuận lợi. Bạn xây dựng được những mối quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi nên được tiếp xúc với những cơ hội đầy triển vọng. Khoảng thời gian này bạn làm ăn tốt, tiền đổ vè túi đều đặn và có xu hướng tăng dần.

Chuyện tình cảm cũng có những chuyển biến tích cực. Với những thành tích nổi bật trong công việc, bạn dễ dàng lọt vào mắt xanh của người khác giới. Chỉ cần bạn tích cực, nhiệt tình trò chuyện thì việc tìm được người phù hợp nằm ngay trong tầm tay. Với những cặp vợ chồng, quan hệ vợ chồng bạn khăng khít, đôi bên dành nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm đến nhau, một số cặp đôi còn có thể được đón tin vui.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi qua ngày mai (17.9.2022) cát khí hanh thông giúp tiền đồ của 3 con giáp sáng lạn, may mắn có cơ hội đổi đời, giàu không ai bằng.

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