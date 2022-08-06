Đúng 4 giờ chiều thứ Hai, 8/8, Cát Tinh chiếu mệnh, Thần Tài chỉ mặt 3 con giáp đại cát đại lợi, của cải nhân lên gấp bội, vận trình đỏ như son, đón nhiều khoảnh khắc an vui, phú quý

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 20:50

Những con giáp sau đây vận trình suôn sẻ, đời lên hương, như ý cát tường, hanh thông mọi mặt trong 4 giờ chiều thứ Hai, 8.8 này.

Tuổi Mùi

Năm 2022 chính là một năm có nhiều hy vọng và may mắn với những người tuổi Mùi. Cuộc sống của tuổi Mùi sẽ hanh thông thăng tiến bất ngờ. Người tuổi Mùi vốn kiên định, chăm chỉ và không ngừng chờ đợi một tương lai tươi sáng, vì vậy cuối cùng những mong ước sẽ thành hiện thực, đúng 4 giờ chiều thứ Hai, 8/8, tuổi Mùi sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt.

Thời gian qua tuổi Mùi đã đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, cuộc sống cũng nhiều bộn bề lo toan, nhưng họ luôn tin rằng chỉ cần cố gắng nỗ lực thì chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Mùi sẽ biết lấy những bài học kinh nghiệm xương máu làm bàn đạp để phát triển trong tương lai, họ tin rằng việc thay đổi bản thân là điều tốt nhất để thay đổi cuộc sống.

Đúng 4 giờ chiều thứ Hai, 8/8, Cát Tinh chiếu mệnh, Thần Tài chỉ mặt 3 con giáp đại cát đại lợi, của cải nhân lên gấp bội, vận trình đỏ như son, đón nhiều khoảnh khắc an vui, phú quý - Ảnh 1
Mùi là một trong những con giáp thành công nhất. Ảnh minh họa: Internet

 

Chuyên gia phong thủy tiết lộ đúng 4 giờ chiều thứ Hai, 8/8 là giai đoạn thăng hoa của tuổi Mùi, đặc biệt từ mùng 10 tháng 7 âm này, tuổi Mùi sẽ cảm nhận được vận may đang dần khởi sắc, tuổi Mùi cũng sẽ được tận hưởng thời khắc an lành bên gia đình bạn bè. Song song đó, trong những cuộc vui tưởng chừng như không có gì nhưng lại chứa đựng một cơ hội vàng, có khả năng giúp tuổi Mùi đổi đời trong năm nay.

Tuổi Ngọ

Những người sinh năm Ngọ thường tử tế hơn trong cuộc sống, thậm chí một số việc khiến bản thân phải chịu thiệt thòi, họ cũng sẵn sàng cố gắng làm vì người khác.

Người tuổi Ngọ không bao giờ thiếu may mắn. Tuy không được giàu sang từ nhỏ nhưng họ rất chăm chỉ và tốt bụng, nhất định ông trời sẽ phù hộ cho những người như họ.

Từ đúng 4 giờ chiều thứ Hai, 8/8, Tương lai tuổi Ngọ cũng vô cùng tươi sáng và huy hoàng. Trước hết họ sẽ gặp được nhiều người bạn chân thành hơn để mở ra con đường đúng đắn, hơn nữa tính cách của họ có thể đổi thành tiền thật, nhất định sẽ thăng tiến trong công việc sự nghiệp, mang lại rất nhiều phước lành.

Đúng 4 giờ chiều thứ Hai, 8/8, Cát Tinh chiếu mệnh, Thần Tài chỉ mặt 3 con giáp đại cát đại lợi, của cải nhân lên gấp bội, vận trình đỏ như son, đón nhiều khoảnh khắc an vui, phú quý - Ảnh 2
Tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió. Thời gian vừa qua, tuổi Dậu cũng đã trải qua nhiều biến cố, thế nhưng với bản lĩnh tuyệt vời mà họ đã từng bước giải quyết được mọi thứ, chuẩn bị sẵn sàng để đón thành công trong tâm thế thoải mái, vui tươi.

Từ đúng 4 giờ chiều thứ Hai, 8/8 có nhiều đặc biệt hơn so với những ngày khác vì những con giáp tuổi Dậu sẽ chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Tuổi Dậu là một trong những con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt sẽ có quý nhân chiếu cố giúp cuộc sống của họ ngày càng thăng hoa hoa.

Cụ thể, đúng 4 giờ chiều thứ Hai, 8/8, tuổi Dậu sẽ cảm nhận được tâm trạng hoàn toàn thoải mái, vận may cũng được cải thiện. Phần lớn tuổi Dâu đều có sức khỏe dẻo dai, cho nên tuổi thọ thường hơn người, đó chính là người được hưởng Phúc Lộc Thọ tam toàn. Bên cạnh đó, những người tuổi Dậu có thể nhận được hỷ sự, đó có thể là thành quả mà họ đã gặt hái được trong quá trình nỗ lực trước kia.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bình minh ló dạng sau cơn mưa, 3 con giáp khổ tận cam lai, được đền bù xứng đáng sau những khổ cực, trúng tiền tỷ giàu to (8/8-14/8)

Bình minh ló dạng sau cơn mưa, 3 con giáp khổ tận cam lai, được đền bù xứng đáng sau những khổ cực, trúng tiền tỷ giàu to (8/8-14/8)

Dân gian có câu: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’, những con giáp sau đây không bao giờ chùn bước trước những khó khăn, họ được đền đáp xứng đáng sau những khổ cực.

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