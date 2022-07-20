Đúng 30 ngày tới, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', sự nghiệp ăn nên làm ra, tài lộc nở rộ

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 23:56

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như 'cá chép hóa rồng', sự nghiệp ăn nên làm ra, tài lộc nở rộ vào đúng 30 ngày tới.

Tuổi Mùi

Đúng 30 ngày tới, các quyết định liên quan tới tiền bạc của người tuổi Mùi đúng đắn hơn bao giờ hết. Việc tiết kiệm bên cạnh việc gia tăng thu nhập đều rất cần thiết, do đó, bản mệnh hãy tìm cách để cân bằng cả hai việc này.

Hỏa dưỡng Thổ giúp mặt tình cảm đi lên rõ rệt. Hãy sống cuộc sống của bạn, đừng quan tâm họ nói gì ngoài kia. Cuộc đời này chỉ nên sống vì những người yêu thương mình và bản thân là đủ. Còn những kẻ ăn cháo đá bát thì nên sớm được đá khỏi cuộc đời của bạn.

Đúng 30 ngày tới, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', sự nghiệp ăn nên làm ra, tài lộc nở rộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Lục Hợp xuất hiện giúp người tuổi Thìn nên con giáp này may mắn đón vận trình khởi sắc, nhất là đường tài lộc. Người buôn bán kinh doanh có một ngày doanh thu tăng vọt, hợp tác làm ăn suôn sẻ nên tiền bạc thu về rủng rỉnh hơn thường lệ.

Chính Quan cũng báo hiệu công việc có dấu hiệu tiến triển. Con giáp này sẽ có cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Với năng lực và tinh thần trách nhiệm rất lớn, chắc chắn bản mệnh sẽ ngày càng đến gần hơn với cái đích mà mình mong muốn.

Đúng 30 ngày tới, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', sự nghiệp ăn nên làm ra, tài lộc nở rộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tài lộc của người tuổi Hợi sẽ thuận lợi hơn sự nghiệp nhờ Tam Hội cục chiếu cố, thu nhập tốt, cơ hội kiếm tiền bằng việc làm thêm không tồi. Tất nhiên khi bạn ăn nên làm ra, có tiếng thì hay bị dòm ngó nhưng đừng lo, kiếm tiền trong sạch thì chẳng ai làm gì được bạn.

Ngoài ra, Cát tinh này rất có lợi cho đường công danh của bản mệnh khi bạn sẽ có nhiều cơ hội để đạt được thành công trong công việc, từ đó được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Đúng 30 ngày tới, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', sự nghiệp ăn nên làm ra, tài lộc nở rộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 10 ngày tới (22/7-31/7), 3 con giáp Thần Tài gọi tên, số đỏ nhất trên bảng vàng, đỏ vượng tình duyên, tài lộc sung túc

Tử vi 10 ngày tới (22/7-31/7), 3 con giáp Thần Tài gọi tên, số đỏ nhất trên bảng vàng, đỏ vượng tình duyên, tài lộc sung túc

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây Thần Tài gọi tên, số đỏ nhất trên bảng vàng, đỏ vượng tình duyên, tài lộc sung túc đúng 10 ngày nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục