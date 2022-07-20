Tử vi 10 ngày tới (22/7-31/7), 3 con giáp Thần Tài gọi tên, số đỏ nhất trên bảng vàng, đỏ vượng tình duyên, tài lộc sung túc

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 23:49

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây Thần Tài gọi tên, số đỏ nhất trên bảng vàng, đỏ vượng tình duyên, tài lộc sung túc đúng 10 ngày nữa.

Tuổi Sửu

Quý nhân trợ giúp nên người tuổi Sửu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội đúng 10 ngày tới. Công việc của bạn cũng có những chuyển biến tích cực. Bạn có những ý tưởng sáng tạo ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ không muốn nhận thách thức. Nếu có cơ hội xuất hiện thì hãy tự tin và chủ động nắm bắt lấy.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng thuận lợi hơn bao giờ hết, một số tính toán tuy không ăn khớp nhưng lại tốt hơn cho bản mệnh. Người độc thân lúc này đào hoa rực rỡ, nhiều người hỏi thăm, ngỏ ý muốn hẹn hò.

Tử vi 10 ngày tới (22/7-31/7), 3 con giáp Thần Tài gọi tên, số đỏ nhất trên bảng vàng, đỏ vượng tình duyên, tài lộc sung túc - Ảnh 1
Quý nhân trợ giúp nên người tuổi Sửu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng trở nên dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Bạn còn nắm được thời cơ cải thiện thu nhập ngay trước mắt và không để lỡ cơ hội đó. Với sự cố gắng và nỗ lực của mình, thành quả đạt được là hoàn toàn xứng đáng.

Ngũ hành Kim sinh Thủy đưa tới những mối nhân duyên tốt đẹp để con giáp may mắn này có cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình. Bạn hãy mở lòng ra để cởi mở chia sẻ và để mọi thứ diễn tiến thật tự nhiên, đừng mong chờ quá nhiều từ những buổi đầu gặp gỡ kẻo người thất vọng sẽ là bạn đấy.

Tử vi 10 ngày tới (22/7-31/7), 3 con giáp Thần Tài gọi tên, số đỏ nhất trên bảng vàng, đỏ vượng tình duyên, tài lộc sung túc - Ảnh 2
Tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng trở nên dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cho thấy bạn có không ít cơ hội cải thiện tài vận của mình khi tài khí đang rất vượng. Cơ hội kiếm tiền ngay trong tầm tay, quan trọng là bạn tận dụng những cơ hội mình đang có tốt đến đâu mà thôi. Do đó, bản mệnh hãy tập trung vào mục tiêu mình đã đặt ra, đừng phí hoài tài năng của mình cho những việc không đáng.

Hỏa sinh Thổ còn là tín hiệu đáng mừng trên phương diện tình cảm của những chú Rắn. Những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên. Nửa kia luôn quan tâm và thấu hiểu khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện. 

Tử vi 10 ngày tới (22/7-31/7), 3 con giáp Thần Tài gọi tên, số đỏ nhất trên bảng vàng, đỏ vượng tình duyên, tài lộc sung túc - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ cho thấy bạn có không ít cơ hội cải thiện tài vận của mình khi tài khí đang rất vượng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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