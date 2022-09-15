3 tháng cuối năm là thời gian hoàng kim của Thìn. Những nỗ lực của người tuổi Thìn sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Trong công việc, họ sẽ đạt được những đỉnh cao mới, gặt hái nhiều thành tích đáng kể.

Những người cầm tinh con Rồng có tham vọng và hoài bão lớn lao. Trong công việc, họ luôn cố gắng đạt được thành tích xuất sắc, nỗ lực không ngừng để có cơ hội thăng quan tiến chức. Vì vậy, họ luôn được cấp trên tin tưởng, giao phó trọng trách quan trọng.

Người tuồi Mùi chính là “con cưng” Thần Tài trong 3 tháng cuối năm. Đây là con giáp giàu có bậc nhất, nắm giữ may mắn đặc biệt trong thời gian này. Công việc của người tuổi này đang bước vào thời kỳ vàng son.

Mùi không chỉ vượng đường sự nghiệp – công danh mà còn có duyên với tiền bạc. Các khoản thu nhỏ lần lượt đổ về túi của con giáp này. Càng về những ngày tháng kế tiếp, Mùi càng kiếm được nhiều hơn. Mùi là con giáp có vận đỏ, dễ trúng thưởng trong các trò quay số hay rút thăm. Lộc tiền bạc của người tuổi này dồi dào bậc nhất trong số 12 con giáp.

Người tuổi Mùi không những bản mệnh may mắn, có quý nhân giúp đỡ mà bản thân con giáp này cũng được Cát tinh cao chiếu. Trong thời gian này, Mùi còn trúng thưởng trong một trò may rủi. Nếu quay số hoặc tham gia rút thăm, con giáp này sẽ trúng một khoản tiền không nhỏ.

Người tuồi Mùi chính là “con cưng” Thần Tài trong 3 tháng cuối năm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là những người rất biết lo xa, thường hay lên kế hoạch cho cả công việc lẫn cuộc sống. Ngoài ra, họ cũng có tài năng lãnh đạo thiên bẩm, rất thích hợp cho việc làm sếp. Là những con người chăm chỉ, luôn nỗ lực phấn đấu, dù có may mắn sinh ra trong nhung lụa hay bị cuộc đời thử thách thì cuối cùng, họ cũng tự xây dựng được cho mình một sự nghiệp như ý với nhiều thành tựu.

Bước sang 3 tháng cuối năm, bản mệnh này may mắn được Thần tài trợ giúp, lấy lại những gì đã mất, cuộc sống nhiều niềm vui hơn. Đặc biệt, những người tuổi Sửu làm về kinh doanh sẽ có nhiều lộc lá, việc làm ăn ngày càng phát đạt. Những người làm việc trong các lĩnh vực khác cũng sẽ có được kết quả tốt, thậm chí ngoài sự mong đợi của họ.

Dự kiến trong thời gian này họ sẽ có 1 khoảng thời gian vô cùng bận rộn, nhưng thành quả cuối cùng thì rất xứng đáng. Hãy tiếp tục nỗ lực trong việc xây dựng lòng tin với khách hàng, tuổi Sửu sẽ còn đạt được nhiều thành công hơn nữa.

Bước sang 3 tháng cuối năm, tuổi Sửu này may mắn được Thần tài trợ giúp, cuộc sống nhiều niềm vui hơn. Ảnh minh họa: Internet

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