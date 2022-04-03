Đúng 3 ngày tới: Top con giáp vét cạn túi thần tài, "song hỷ lâm môn" phú quý ập vào nhà cẩn thận kẻo ‘kiệt sức’ vì đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 05:00

3 ngày tới, 3 tuổi nàysẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình, vận đỏ đến, mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông, nên tài lộc cứ thế ùn ùn ùn đổ về nhà.

Tuổi Tý

Bước vào tháng 3 âm lịch này, người tuổi Tý dù làm gì cũng dễ thành công vì họ là người dễ thích nghi, linh hoạt, rất thông minh, không ngại khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là họ có thể khơi dậy tinh thần chiến đấu khi gặp thất bại. Năm 2022 này, những người tuổi Tý có vận may tài chính vững vàng, sự nghiệp hanh thông, thậm chí có người còn thăng quan tiến chức, dù gặp phải khó khăn gì họ cũng có thể dùng trí tuệ của mình để vượt qua một cách an toàn. Nhìn chung, thời gian sắp tới, nếu tuổi Tý không đổi được nhà được xe thì ít nhất cũng cá kiếm được khoản tiền lớn, đủ ấm no sung túc đến vài năm sau. 

Tuổi Mão

Có thể bạn chưa biết nhưng trong vòng 3 ngày tới, người cầm tinh con Mèo sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình, khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn ùn đổ về nhà.

Tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế.

Đúng 3 ngày tới: Top con giáp vét cạn túi thần tài, 'song hỷ lâm môn' phú quý ập vào nhà cẩn thận kẻo ‘kiệt sức’ vì đếm tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong tính cách những người tuổi Mão là người thực thà nên dù giàu sang thì bản mệnh cũng không thay đổi bản chất của mình, vẫn giữ được tính thiện lương nên đường nhân duyên tốt, được nhiều người quý mến, cũng không ít người giúp đỡ.

Tử vi cho biết trong 3 ngày tới đường thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Do tuổi Mão có bản mệnh lanh lợi, sáng suốt nên dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường. Trong thời gian này tuổi Mão  không chỉ vượng về tài lộc mà còn vượng cả về tình duyên. Có người ấy ở bên làm chỗ dựa vững vàng, tuổi Mão càng thêm vững tâm mà tiến bước, không có nhiều nỗi lo lắng phía sau.

Tuổi Tuất

Đúng 3 ngày tới công việc của Tuất nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa nên bớt sóng gió hơn những ngày trong tuần. Bạn nên cảm thấy may mắn vì có người được nhắc nhở về những sai sót mà mình có thể mắc phải trong công việc.

 

Tình cảm bình yên, tình yêu đôi lứa đang có dấu hiệu đi lên tiến đến hỷ sự. Khi nhận ra lòng người, đừng vội buồn khổ. Coi như đó là cơ duyên giúp bạn lĩnh ngộ, thấu hiểu thêm về nhân sinh và về chính mình. 

 

Được Thực Thần nâng đỡ nên lộc lá hơn hẳn. Lộc ăn uống tràn trề, tinh thần thoải mái vui vẻ, nạp lại năng lượng để tiếp tục kiếm tiền hăng máu hơn trong tuần mới. Bạn xốc lại tinh thần và tìm ra phương án khắc phục vấn đề của mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Người tuổi này có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng 3 âm này.

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