Đúng 3 ngày tới, top 3 con giáp"chuột sa chĩnh gạo", nhiều lộc lá với nhiều cơ hội kiếm tiền siêu đỉnh

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 23:09

Đây là 1 thời điểm họ rất bận rộn với các dự án, nhưng hãy đảm bảo các lựa chọn của họ đều được cân nhắc kỹ càng thì khả năng thành công sẽ nằm trong tầm tay.

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu là những người bên ngoài trông thì có vẻ mềm mỏng, yếu đuối, nhưng thực ra, họ là những người có tư duy rất sắc sảo, nhạy bén và giỏi tính toán trong công việc, tiền nong. Nếu biết phát huy những điểm mạnh này, dù tiền vận có vất vả thì đến trung vận và hậu vận, tuổi Dậu sẽ ngày càng khấm khá, có cuộc sống nhiều người mơ ước.

 

Tử vi học có nói, năm Nhâm Dần 2022, tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất. Bản mệnh này sẽ trở nên rất độc lập, sẵn sàng đón nhận những thử thách và đạt được nhiều thành tựu.

Đặc biệt, 3 ngày tới nhiều thuận lợi, nguồn năng lượng tốt tiếp tục bao quanh tuổi Dậu, đem đến cho họ 1 tháng 3 nhiều lộc lá với nhiều cơ hội kiếm tiền. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là nên đặt ra những mục tiêu dài hạn, không nên quá tham lam hoặc muốn kiếm tiền nhanh chóng vì kế hoạch dễ tiêu tán. Ngoài ra, những ai đã thực hiện các dự án từ năm ngoái thì năm nay cũng sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn những người mới chỉ bắt đầu.

Tuổi Tý

Trong năm 2022, tài lộc của người tuổi Tý khó mà lý tưởng được như ý muốn, bạn có thể đặt ra nhiều mục tiêu, kế hoạch đầy triển vọng, nhưng kết quả lại không quá cao.

 

 

Công việc của người làm công ăn lương không có nhiều tiến triển, lại có nhiều sự cố xảy khiến tiền lương vẫn giậm chân tại chỗ, dù có tiền thưởng cũng không quá đáng kể.

 

Đúng 3 ngày tới, top 3 con giáp'chuột sa chĩnh gạo', nhiều lộc lá với nhiều cơ hội kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

Người làm kinh tế gặp nhiều khó khăn, đầu tư tiền bạc khó thu hồi vốn, bạn phải loay hoay tìm ra hướng đi phù hợp cho mình.

 

Xem cách làm giàu cho 12 con giáp năm 2022, muốn tình hình tài chính khởi sắc hơn, người tuổi Tý có thể suy nghĩ hợp tác với bạn bè hoặc những người đáng tin cậy, giàu kinh nghiệm hơn mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi.

3 ngày tới, họ sẽ là những người dìu dắt bạn, giúp bạn tìm ra được hướng đi đúng đắn, khiến tiền bạc chảy vào túi đều đặn hơn.

 

Năm nay không có cơ hội phát tài lớn nên bản mệnh cần phải biết hài lòng với những khoản thu nhỏ, rồi dần dần “tích tiểu thành đại”, không nên tham lam muốn ăn lãi lớn, đầu tư vào những hạng mục không đáng tin cậy, cuối cùng mất nhiều hơn được.

Tuổi Mão

Năm nay được cho là 1 năm của nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của người tuổi Mão, tuy nhiên sự thay đổi này sẽ diễn ra từ từ và có liên quan đến chuyện đầu tư, tài lộc, đất đai cũng như các cơ hội về việc làm.

Với những người tuổi Mão, họ không phù hợp cho những sự liều lĩnh, vì thế hãy cứ đi chậm mà chắc thì sẽ là tốt nhất.

 

3 ngày tới, theo các chuyên gia phong thủy, nguồn năng lượng của tuổi Mão đang dần tích tụ và trở nên dồi dào hơn, chính là lúc họ nên bắt tay vào công việc. Đây là 1 thời điểm họ rất bận rộn với các dự án, nhưng hãy đảm bảo các lựa chọn của họ đều được cân nhắc kỹ càng thì khả năng thành công sẽ nằm trong tầm tay.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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