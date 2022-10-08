Đúng 3 ngày tới (9, 10, 11/10), 3 con giáp vượt qua mọi tai ương sóng gió, túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', vận trình phơi phới

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 07:40

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 3 ngày tới (9, 10, 11/10) là thời gian đầy may mắn với 3 tuổi, mang đến nhiều vận may tài lộc, tình duyên phơi phới.

Tuổi Dần

Người cầm tinh con hổ thường có cuộc sống nghèo khó từ nhỏ nên bản mệnh tự lập rất sớm, thích ngao du khắp nơi để học tập, làm việc, kiếm sống. Nếu trong thời gian vừa qua, tuổi Dần đã gặp quá nhiều khổ cực, vất vả thì đúng 3 ngày tới (9, 10, 11/10) sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của con giáp này. 

Cụ thể là đúng 3 ngày tới (9, 10, 11/10), người tuổi Dần sẽ được thần Tài gõ cửa. Họ bắt được thời cơ để thể hiện khả năng đầu tư, phát triển sự nghiệp và thu về thành quả vô cùng mĩ mãn. Tin vui về tài chính liên tục ập đến đối với con giáp này. Sự nghiệp thăng tiến, đời sống gia đình ổn định, êm ấm không ai bằng.

Đúng 3 ngày tới (9, 10, 11/10), 3 con giáp vượt qua mọi tai ương sóng gió, túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', vận trình phơi phới - Ảnh 1
Đúng 3 ngày tới (9, 10, 11/10), người tuổi Dần sẽ được thần Tài gõ cửa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

May mắn cũng sẽ che chở cho tuổi Dậu đúng 3 ngày tới (9, 10, 11/10). Những hy sinh, những cố gắng và nỗ lực trước đó của bản mệnh giờ sẽ mang về những thành quả rực rỡ. Chỉ cần bản mệnh nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và quyết đoán lựa chọn những điều mà bạn thấy phù hợp với công việc, sự nghiệp mình đã chọn thì không khó để chạm tới thành công.

Đặc biệt, may mắn còn mỉm cười với bạn trong lĩnh vực tài chính. Bạn có thể tranh thủ thời điểm này để đầu tư kinh doanh, mang về một khoản lợi nhuận kha khá cho bản thân, qua đó cải thiện nhanh chóng chất lượng cuộc sống hiện cho mình và cả người thân.

Hãy cứ thoải mái tiến hành những dự án tương lai mà mình ấp ủ đã lâu. Khi bạn mạnh dạn tiến bước, vững tin vào chính bản thân mình, thành công sớm muộn rồi cũng sẽ đến mà thôi.

Đúng 3 ngày tới (9, 10, 11/10), 3 con giáp vượt qua mọi tai ương sóng gió, túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', vận trình phơi phới - Ảnh 2
May mắn cũng sẽ che chở cho tuổi Dậu đúng 3 ngày tới (9, 10, 11/10). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Khôn ngoan, nhanh nhẹn lại có chí tiến thủ nên Tý rất mát tay trong kinh doanh. Họ dễ dàng có được lòng tin của cấp trên, đồng nghiệp và đối tác nên càng về hậu vận càng phúc phần đầy nhà, tiền rải khắp sân.

Vậy nên, đúng 3 ngày tới (9, 10, 11/10) Tý đã có thể gom về bạc tỷ, tiền bạc hanh thông. Không chỉ tha hồ tận hưởng cuộc sống của giới thượng lưu, Tý còn có tình duyên đỏ như son, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Đặc biệt trong phương diện tình cảm được Hỷ Thần chiếu sáng, hai bạn rất có thể sẽ tiến tới hôn nhân nếu được sự hẫu thuẫn của gia đình hoặc chỉ cần 1 trong 2 thổ lộ. Với những người độc thân dễ gặp được ý trung nhân như ý nguyện. 

Đúng 3 ngày tới (9, 10, 11/10), 3 con giáp vượt qua mọi tai ương sóng gió, túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', vận trình phơi phới - Ảnh 3
Đúng 3 ngày tới (9, 10, 11/10), Tý đã có thể gom về bạc tỷ, tiền bạc hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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