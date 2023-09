Đúng 3 ngày nữa (15/3 - 17/3) vàng dát vô chân, 3 con giáp đi đến đâu tiền vào đến đó, mang túi 3 gang đựng lộc về nhà

Tuổi Sửu

Dự đoán tử vi sau 3 ngày nữa của tuổi Sửu sẽ có vô vàn niềm vui, tốt về mọi mặt, nhờ bản lĩnh vững vàng, chịu khó, họ sẽ được trời ban thành quả. Trong thời gian này, họ sẽ trở thành thành con giáp được bao phủ bởi tiền tài, quý quý, vận may của họ kéo đến, từ đó mọi việc trở nên tốt hơn, đặc biệt là dư dả tài lộc. Với vận may không ngừng tăng cao, tuổi Sửu mở ra một chương mới trong sự nghiệp, tài vận khởi sắc, mọi việc hanh thông, vừa có tài lộc vừa gặp may mắn.