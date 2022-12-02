Đúng 3 ngày đầu tuần mới (5/12 - 7/12): 3 con giáp hưởng tài lộc vô biên, đỏ tình đỏ bạc, cuộc đời sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 10:54

Dự đoán 3 ngày đầu tuần mới, những con giáp may mắn dưới đây sẽ gặt hái vô vàn niềm vui về tài lộc, cuộc đời sẽ bước sang trang mới.

Tuổi Tý

Người cầm tinh con Chuột có vận trình tốt đẹp trong 3 ngày đầu tuần mới. Con giáp này sẽ gặt hái mọi thành quá sau nhiều thời gian phấn đấu. Người làm công ăn lương có một nguồn thu ổn định. Bên cạnh lương tháng thì phần thưởng cũng đáng kỳ vọng.

Người có nghề tay trái thu nhập tăng lên, khiến túi tiền rủng rỉnh. Người làm kinh doanh, đầu tư có sự nghiệp thuận lợi đem lại nguồn thu ổn định và không ngừng thăng tiến. Một vài người còn có số phát tài nhanh chóng nhờ trúng số, rút thăm may mắn.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (5/12 - 7/12): 3 con giáp hưởng tài lộc vô biên, đỏ tình đỏ bạc, cuộc đời sang trang huy hoàng - Ảnh 1
Người cầm tinh con Chuột có vận trình tốt đẹp trong 3 ngày đầu tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận may cũng sẽ gọi tên người tuổi Rắn trong 3 ngày đầu tuần mới. Họ sẽ tiếp cận được những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước, không phải ai cũng có được. Người kinh doanh nếu đã có kế hoạch phát triển từ lâu hoặc đã tìm hiểu rõ đối tác thì có thể bắt đầu xúc tiến việc hợp tác, ắt thu được thành quả.

Người làm công ăn lương cũng gặp vận trình đỏ thắm. Ngoài lương, con giáp này còn có thể nhận một khoản tiền thưởng xứng đáng với năng lực và sự đóng góp của mình. Tuổi Tỵ nên tiếp tục mở rộng các mối quan hệ ngoài giao để khẳng định tên tuổi hoặc có cơ hội gặp các nhà đầu tư lớn, những người có khả năng trợ giúp sự nghiệp của bản mệnh trong tương lai.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (5/12 - 7/12): 3 con giáp hưởng tài lộc vô biên, đỏ tình đỏ bạc, cuộc đời sang trang huy hoàng - Ảnh 2
Vận may cũng sẽ gọi tên người tuổi Rắn trong 3 ngày đầu tuần mới. Họ sẽ tiếp cận được những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước, không phải ai cũng có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Lợn bản tính cần cù, tháo vát, chăm chỉ, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Bước sang 3 ngày đầu tuần mới, con giáp tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên sự nghiệp thăng tiến, thành công nối tiếp thành công, thu nhập cũng tăng lên gấp bội. Nhờ đó, con giáp này không gặp áp lực về vấn đề tài chính.

Người kinh doanh có thể sẽ phải di chuyển khá nhiều song tiền lương, tiền thưởng chính là động lực để bản mệnh cố gắng. Người làm công ăn lương cũng có khoản thu nhập xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (5/12 - 7/12): 3 con giáp hưởng tài lộc vô biên, đỏ tình đỏ bạc, cuộc đời sang trang huy hoàng - Ảnh 3
Bước sang 3 ngày đầu tuần mới, con giáp tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên sự nghiệp thăng tiến, thành công nối tiếp thành công, thu nhập cũng tăng lên gấp bội. Nhờ đó, con giáp này không gặp áp lực về vấn đề tài chính - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sang thứ 4 và thứ 5 (30/1, 1/12): 3 con giáp là con cưng của trời, dễ dàng kiếm tiền đầy túi, tiền bạc không ngừng gia tăng

Sang thứ 4 và thứ 5 (30/1, 1/12): 3 con giáp là con cưng của trời, dễ dàng kiếm tiền đầy túi, tiền bạc không ngừng gia tăng

Theo tử vi, trong ngày thứ 4 và thứ 5 sẽ là khoảng thời gian những người thuộc 3 con giáp này vận trình suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát.

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