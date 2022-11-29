Đúng 7 ngày tới (30/11 - 6/12): Top 3 con giáp tài lộc xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 09:36

Trong 7 ngày tới sẽ bắt đầu với nhiều điều tốt đẹp cũng như cơ hội tốt để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới.

Tuổi Dần

Dần vốn thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Dần là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Ngoài ra, tuổi Dần cũng có khả năng tự mình xây dựng mọi thứ nhờ sự tài giỏi vượt bậc.

Tử vi cho biết, đúng 7 ngày tới, tuổi Dần sẽ đón tin vui cực lớn về đường tiền bạc. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, những chú Hổ được Thần Tài ưu ái nên tài chính dồi dào, các nguồn thu nhập đổ về tiêu không hết, giúp người tuổi Dần nhanh chóng trở thành đại gia giàu có.

Đúng 7 ngày tới (30/11 - 6/12): Top 3 con giáp tài lộc xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất, phát tài cực to - Ảnh 1
Tử vi cho biết, đúng 7 ngày tới, tuổi Dần sẽ đón tin vui cực lớn về đường tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết, ngay  7 ngày tới, người tuổi Tỵ sẽ làm ăn phát đạt. Con giáp sẽ tìm thấy cơ hội tốt từ những người xung quanh, thời gian tới hạnh phúc nối tiếp nhau, không thiếu những chuyện vui khiến họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Thời gian này, công việc của tuổi Tỵ suôn sẻ, không những thế Tỵ còn được quý nhân chỉ dẫn, dễ dàng thăng quan tiến chức. Ngoài ra, đời sống tinh thần cũng rất suôn sẻ, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, làm việc gì cũng sẽ thu được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực, vận may luôn ở bên, mong ước trong năm nay sẽ thành hiện thực.

Đúng 7 ngày tới (30/11 - 6/12): Top 3 con giáp tài lộc xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất, phát tài cực to - Ảnh 2
Tử vi cho biết, ngay  7 ngày tới, người tuổi Tỵ sẽ làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân vốn là người thông minh và biết nắm bắt thời cơ. Ngoài ra, Thân có tư duy tốt và biết cách thể hiện năng lực của mình. Tử vi 7 ngày tới cho biết, tuổi Thân có thể gặp được quý nhân, có lợi cho công việc sau này, thậm chí còn được giúp đỡ khiến sự nghiệp phát đạt, và đương nhiên việc này cũng kéo theo tài lộc dồi dào.

Thời gian này, tài lộc tuổi Thân sẽ dồi dào, thu nhập rủng rỉnh, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, mọi việc đều dễ dàng, suôn sẻ. Về tình cảm, người độc thân vượng đào hoa nên có thể nhận được tin vui vào cuối tuần. Tuổi Thân nên mở rộng lòng nhiều hơn để đón nhận tình cảm từ người ấy.

Đúng 7 ngày tới (30/11 - 6/12): Top 3 con giáp tài lộc xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất, phát tài cực to - Ảnh 3
Tử vi 7 ngày tới cho biết, tuổi Thân có thể gặp được quý nhân, có lợi cho công việc sau này, thậm chí còn được giúp đỡ khiến sự nghiệp phát đạt, và đương nhiên việc này cũng kéo theo tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày 26/11/2022: Tiền của dư dôi, 3 con giáp một bước lên hàng đại gia, trúng lớn trúng đậm, lọt sổ Thần Tài

Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày 26/11/2022: Tiền của dư dôi, 3 con giáp một bước lên hàng đại gia, trúng lớn trúng đậm, lọt sổ Thần Tài

Ngày mai, thứ Bảy ngày 26/11/2022 là thời cơ cho 3 con giáp Mão, Mùi, Thìn vươn lên khẳng định giá trị của bản thân, gặt hái thành quả xứng đáng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 7 ngày tới tử vi ngày 29/11 của 12 con giáp tử vi ngày 29/11/2022 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi xem tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông