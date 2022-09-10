Đúng 3 ngày đầu tuần (12, 13, 14/9), mưa vàng bạc đổ xuống nhân gian, 3 con giáp công danh thành toại, tài lộc mỹ mãn, thuận buồm xuôi gió, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 19:48

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 3 ngày đầu tuần (12, 13, 14/9), 3 con giáp may mắn này hưởng lộc trời ban nên sự nghiệp thăng hoa, tài chính hưng vượng, giàu có dư dôi.

Tuổi Dần

Bản lĩnh, ngoan cường và dám vượt khỏi những rào cản nên người tuổi Dần sớm định sẵn hướng đi cho tương lai của chính mình. Đúng 3 ngày đầu tuần (12, 13, 14/9), con giáp tuổi Dần sẽ cầu được ước thấy, thần may mắn đưa đường chỉ lối, ăn nên làm ra.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần sẽ đếm tiền sái tay, làm gì cũng thành công vang dội. Gặp trúng thời cơ đổi đời nên con giáp may mắn này hãy nắm bắt triệt để bởi đây chính là vận may trời ban cho bạn.

con giap may man 3
Đúng 3 ngày đầu tuần (12, 13, 14/9), con giáp tuổi Dần sẽ cầu được ước thấy, thần may mắn đưa đường chỉ lối, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Tỵ có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác, vì vậy khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Nhờ có Thiên Tài che chở nên vận trình suôn sẻ và thuận lợi hơn hẳn, nhiều người đón tin vui tiền bạc.

Đúng 3 ngày đầu tuần (12, 13, 14/9), người tuổi Tỵ cũng sẽ được thần Tài mở ra thời cơ may mắn, những chuyện vui xung quanh cuộc sống của bạn tăng lên, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, bạn hãy cố gắng nắm bắt cơ hội để đạt được ước mơ và ngày càng thịnh vượng.

con giap may man 2
Đúng 3 ngày đầu tuần (12, 13, 14/9), người tuổi Tỵ cũng sẽ được thần Tài mở ra thời cơ may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mang mệnh “Rồng trong thiên hạ”, người tuổi Thìn dù gặp khó khăn, thử thách thế nào cũng sẽ xuất sắc vượt qua nhờ bản lĩnh và tài trí nổi bật. Sở hữu trí thông minh trời cho, có sự tháo vát, tài giỏi, dễ gặt hái được thành công vang dội.

Đúng 3 ngày đầu tuần (12, 13, 14/9), con giáp tuổi Thìn sẽ nhận lại được toàn bộ phúc khí, chẳng những sự nghiệp có chuyển biến mới mẻ, công việc thăng hoa mà tài chính, kinh tế cũng có sự bùng nổ rõ rệt. Mọi việc kinh doanh, buôn bán nếu có đều sẽ thu về lợi nhuận ấn tượng, thành tích công việc xuất sắc kéo theo đề xuất thăng chức, tăng lương.

con giap may man 1
Đúng 3 ngày đầu tuần (12, 13, 14/9), con giáp tuổi Thìn sẽ nhận lại được toàn bộ phúc khí - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 10/9/2022, ĐẮC LỘC TOÀN GIA, 3 con giáp có Thần Phật hậu thuẫn, làm 1 hưởng 10, tài lộc rực sáng, sự nghiệp thành toại, tiền tiêu sái tay

Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 10/9/2022, ĐẮC LỘC TOÀN GIA, 3 con giáp có Thần Phật hậu thuẫn, làm 1 hưởng 10, tài lộc rực sáng, sự nghiệp thành toại, tiền tiêu sái tay

Tử vi 12 con giáp cho hay, vào đúng 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 10/9/2022, 3 con giáp này có số mệnh cát tường, công danh sự nghiệp thành toại, làm chơi ăn thật, giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 3 ngày đầu tuần 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi ngày 12/9 tử vi ngày 12/9/2022

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 19 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân