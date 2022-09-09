Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 10/9/2022, ĐẮC LỘC TOÀN GIA, 3 con giáp có Thần Phật hậu thuẫn, làm 1 hưởng 10, tài lộc rực sáng, sự nghiệp thành toại, tiền tiêu sái tay

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 21:48

Tử vi 12 con giáp cho hay, vào đúng 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 10/9/2022, 3 con giáp này có số mệnh cát tường, công danh sự nghiệp thành toại, làm chơi ăn thật, giàu sang phú quý.

Tuổi Mão

Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 10/9/2022, người tuổi Mão vận trình bay cao, tiền tài đầy đủ. Được Thần Tài độ mạng, cơ may kiếm tiền sẽ liên tiếp đến với con giáp. Nếu biết nắm chắc cơ hội, bản mệnh sẽ phất lên nhanh chóng, tài chính dư dả không cần lo nghĩ.

Theo tử vi 12 con giáp, với tài ăn nói cộng thêm tính nhiệt tình và tốt bụng, con giáp may mắn này có thể tạo dựng được các mối quan hệ lâu bền, giúp ích cho những bức phá sau này của bản mệnh.

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Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 10/9/2022, người tuổi Mão vận trình bay cao, tiền tài đầy đủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất rất thông minh và linh hoạt. Họ rất giỏi nắm bắt thời cơ, không ngừng củng cố sức mạnh của bản thân. Con giáp tuổi Tuất có cái nhìn sâu sắc và giỏi nắm bắt cơ hội kinh doanh mà người khác không để ý.

Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 10/9/2022, người cầm tinh con giáp tuổi Tuất sẽ được Bồ tát phù hộ độ trì, đường tài lộc hanh thông. Dù người tuổi Tuất có thể gặp sóng to gió lớn bất ngờ nhưng lại được sao may mắn phù hộ nên khó khăn lại trôi qua nhanh.

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Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 10/9/2022, người cầm tinh con giáp tuổi Tuất sẽ được Bồ tát phù hộ độ trì, đường tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 10/9/2022, tình hình tài chính của người tuổi Ngọ có dấu hiệu tăng trưởng rõ ràng, cơ hội phát tài đến liên tục. Nhờ có cát tinh chủ về tài lộc chiếu mệnh nên nguồn thu chính được cải thiện đáng kể.

Người làm đầu tư, kinh doanh vất vả ngược xuôi sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với công sức lao động của mình. Bạn cũng sẽ được những quyết sách đúng đắn để mở rộng quy mô, xây dựng mối quan hệ với các đối tác.

con giap may man 3
Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 10/9/2022, tình hình tài chính của người tuổi Ngọ có dấu hiệu tăng trưởng rõ ràng, cơ hội phát tài đến liên tục - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16 giờ chiều mai (10/9/2022), Phật Bà hoan hỷ ban phát tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, túi tiền nặng trĩu, giàu có dư dôi, sự nghiệp sáng sủa

Đúng 16 giờ chiều mai (10/9/2022), Phật Bà hoan hỷ ban phát tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, túi tiền nặng trĩu, giàu có dư dôi, sự nghiệp sáng sủa

Tử vi 12 con giáp cho hay, vào đúng 16 giờ chiều mai (10/9/2022), nhờ có tài lộc mà Phật Bà ban cho, 3 con giáp may mắn này phát tài tới nơi, trúng số độc đắc, vận số rực rỡ, đại cát đại lợi.

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