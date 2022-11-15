Đúng 3 ngày cuối tuần (18, 19, 20/11), Thần Tài 'bảo kê', 3 con giáp ngang nhiên uống no lộc trời, tiền tài bạo phát, lộc lá phơi phới, giàu có nức danh thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 14:38

Tử vi chỉ rõ trong 3 ngày cuối tuần có những con giáp dưới đây cuộc sống vô cùng hanh thông, giàu có.

Tuổi Ngọ

Trong 3 ngày cuối tuần (18, 19, 20/11) theo tử vi 12 con giáp đây là thời gian Lục Hợp bao trùm che chở cho tuổi Ngọ mà có khoảng thời gian hanh thông, tài lộc về tay thuận lợi. 

Dù là người theo nghiệp kinh doanh buôn bán hay làm công ăn lương thì đều tìm được cơ hội kiếm tiền khi bạn vận dụng thành công các mối quan hệ trước đó tìm ra dự án mới cho mình. 

Chính bởi vậy mà thu về tay được khoản tiền kha khá, bạn hoàn toàn có thể chi tiêu thoải mái hơn, mua sắm những món đồ bạn thích từ trước đó. Thực tế đây là một con giáp rất có năng lực làm giàu nhờ có khả năng tính toán kĩ càng, đưa ra lựa chọn khôn ngoan, thu lợi về phía mình.

Đúng 3 ngày cuối tuần (18, 19, 20/11), Thần Tài 'bảo kê', 3 con giáp ngang nhiên uống no lộc trời, tiền tài bạo phát, lộc lá phơi phới, giàu có nức danh thiên hạ - Ảnh 1
Trong 3 ngày cuối tuần (18, 19, 20/11) tuổi Ngọ có khoảng thời gian hanh thông, tài lộc về tay thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ luôn coi trọng sự nghiệp và muốn mình đạt được những bước phát triển lớn lao trong tương lai, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho những người xung quanh.

Vì vậy, họ luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội trước mắt để phát triển bản thân, mong nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Tử vi dự báo 3 ngày cuối tuần là thời điểm may mắn với người tuổi Tỵ. Bản mệnh có cơ hội đầu tư, kinh doanh nhận được lợi nhuận cao. Tiền bạc trong túi ngày một nhiều giúp tuổi Tỵ càng thêm tự tin, nắm bắt các cơ hội tốt, tiền đồ rộng mở.

Đúng 3 ngày cuối tuần (18, 19, 20/11), Thần Tài 'bảo kê', 3 con giáp ngang nhiên uống no lộc trời, tiền tài bạo phát, lộc lá phơi phới, giàu có nức danh thiên hạ - Ảnh 2
Tử vi dự báo 3 ngày cuối tuần là thời điểm may mắn với người tuổi Tỵ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu mạnh mẽ và luôn sống độc lập. Những người này cũng luôn kiên trì vượt qua khó khăn, không hề nao núng hay nản chí. Tử vi 3 ngày cuối tuần này cho biết, con giáp này được Thần Tài cho phúc lộc đầy nhà, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, con cháu thi cử được bề trên phù hộ.

Công việc suôn sẻ, thuận lợi khiến Sửu ngày càng nỗ lực hơn và đạt được những thành quả đáng tự hào. Tổng thể tài lộc của con giáp này tăng lên nhiều so với thời gian trước. Thu nhập tăng cao giúp người tuổi Sửu có cuộc sống an nhàn, phúc khí tràn đầy.

Bên cạnh đó, sức khỏe và cuộc sống không những không có gì đáng lo ngại, còn luôn được quý nhân trợ giúp, cuộc sống viên mãn.

Đúng 3 ngày cuối tuần (18, 19, 20/11), Thần Tài 'bảo kê', 3 con giáp ngang nhiên uống no lộc trời, tiền tài bạo phát, lộc lá phơi phới, giàu có nức danh thiên hạ - Ảnh 3
Tử vi 3 ngày cuối tuần này cho biết, con giáp tuổi Sửu được Thần Tài cho phúc lộc đầy nhà, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Chỉ 5 tiếng nữa, Thần Tài chốt bảng vàng, 3 con giáp có tài lộc bám gót, danh vọng như ‘nước chảy chỗ trũng’, chính thức kết thúc thời gian tăm tối

Chỉ 5 tiếng nữa, Thần Tài chốt bảng vàng, 3 con giáp có tài lộc bám gót, danh vọng như ‘nước chảy chỗ trũng’, chính thức kết thúc thời gian tăm tối

Tử vi dự báo chỉ 5 tiếng nữa có 3 con giáp gặt hái được nhiều tài lộc, được quý nhân chỉ đường dẫn lối.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi 3 ngày cuối tuần 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 59 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 59 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 59 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình