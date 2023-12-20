Đúng 3 ngày 21, 22 và 23/12: 3 con giáp phát tài giàu to, phú quý lên hương, phúc lộc ngập nhà, thịnh vượng bất ngờ

Đúng 3 ngày 21, 22 và 23/12, tuổi Thìn cần phải giữ sự ổn định. Khi đứng trước cơ hội, bản mệnh cũng đừng quá tham lam mạo hiểm, thử thách bản thân, nếu không dễ chuốc lấy thất bại.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, con giáp này nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần và hướng Tây Bắc để gặp Tài thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Tình hình tài chính cũng chưa có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Vì thế, bản mệnh không nên dễ dàng nghe theo lời mời gọi của người khác, làm việc gì cũng cần suy tính và bàn bạc kỹ càng, nếu không sẽ rơi vào cảnh hao tài tốn của.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là con giáp giỏi giang, hiền lành. Bản mệnh cố gắng phát triển sự nghiệp nhưng mục đích cuối cùng vẫn là làm thế nào để gia đình có cuộc sống hạnh phúc, ấm no. Tử vi dự báo rằng từ 21/12 đến 23/12, người tuổi Mão dồn nhiều tâm trí vào công việc, tài vận có sự chuyển biến tốt.

Đây là thời điểm vận trình của người tuổi Mão thăng hoa, thay số chuyển mệnh. Bản mệnh chỉ cần làm việc chăm chỉ thì nhất định kết quả đạt được sẽ rất xứng đáng. Tài lộc của người tuổi Mão tăng vọt, tiền của ngày một nhiều, cuộc sống gia đình thêm sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 3 ngày 21, 22 và 23/12, người tuổi Ngọ biết điểm dừng với những câu chuyện cãi vã không có lối ra.

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc chưa có sự thay đổi lớn, kiên trì.

Tình cảm: Tình cảm nhiều chuyện không vui, chưa biết quan tâm đối phương.

Tài lộc: Tài lộc chưa có nhiều, nhưng bạn vẫn kiên trì tìm hiểu, cố gắng.

Sức khoẻ: Lười vận động, cơ thể thường mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.