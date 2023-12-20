Đúng 3 ngày 21, 22 và 23/12: 3 con giáp phát tài giàu to, phú quý lên hương, phúc lộc ngập nhà, thịnh vượng bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 17:23

Đúng 3 ngày 21, 22 và 23/12, 3 con giáp sau phúc báo dồi dào, đổi vận giàu sang, tha hồ sung túc.

Tuổi Thìn 

Đúng 3 ngày 21, 22 và 23/12, tuổi Thìn cần phải giữ sự ổn định. Khi đứng trước cơ hội, bản mệnh cũng đừng quá tham lam mạo hiểm, thử thách bản thân, nếu không dễ chuốc lấy thất bại.

Tình hình tài chính cũng chưa có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Vì thế, bản mệnh không nên dễ dàng nghe theo lời mời gọi của người khác, làm việc gì cũng cần suy tính và bàn bạc kỹ càng, nếu không sẽ rơi vào cảnh hao tài tốn của.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, con giáp này nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần và hướng Tây Bắc để gặp Tài thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Đúng 3 ngày 21, 22 và 23/12: 3 con giáp phát tài giàu to, phú quý lên hương, phúc lộc ngập nhà, thịnh vượng bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão là con giáp giỏi giang, hiền lành. Bản mệnh cố gắng phát triển sự nghiệp nhưng mục đích cuối cùng vẫn là làm thế nào để gia đình có cuộc sống hạnh phúc, ấm no. Tử vi dự báo rằng từ 21/12 đến 23/12, người tuổi Mão dồn nhiều tâm trí vào công việc, tài vận có sự chuyển biến tốt.

Đây là thời điểm vận trình của người tuổi Mão thăng hoa, thay số chuyển mệnh. Bản mệnh chỉ cần làm việc chăm chỉ thì nhất định kết quả đạt được sẽ rất xứng đáng. Tài lộc của người tuổi Mão tăng vọt, tiền của ngày một nhiều, cuộc sống gia đình thêm sung túc.

Đúng 3 ngày 21, 22 và 23/12: 3 con giáp phát tài giàu to, phú quý lên hương, phúc lộc ngập nhà, thịnh vượng bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Đúng 3 ngày 21, 22 và 23/12, người tuổi Ngọ biết điểm dừng với những câu chuyện cãi vã không có lối ra. 

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc chưa có sự thay đổi lớn, kiên trì.

Tình cảm: Tình cảm nhiều chuyện không vui, chưa biết quan tâm đối phương.

Tài lộc: Tài lộc chưa có nhiều, nhưng bạn vẫn kiên trì tìm hiểu, cố gắng.

Sức khoẻ: Lười vận động, cơ thể thường mệt mỏi.

Đúng 3 ngày 21, 22 và 23/12: 3 con giáp phát tài giàu to, phú quý lên hương, phúc lộc ngập nhà, thịnh vượng bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 ngày tới (25/12), 3 con giáp vận may tới tấp, tài lộc trôi chảy, tiền vô như nước, sớm thành đại gia

Đúng 5 ngày tới (25/12), 3 con giáp vận may tới tấp, tài lộc trôi chảy, tiền vô như nước, sớm thành đại gia

Đúng 5 ngày tới (25/12), 3 con giáp sau cầu gì được nấy, cuộc sống lên hương, ung dung hưởng lộc.

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