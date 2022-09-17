Đúng 3 giờ sáng mai (18/9), 3 tuổi đón vận đỏ như son, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hanh thông, tiền nối đuôi nhau chảy về

Đúng 3 giờ sáng mai, tuổi Dần hung cát đan xen, trong thách thức có cơ hội, thành hay bại là 7 phần do tự thân vận động, chỉ có 3 phần là vận khí hỗ trợ. Theo tử vi học, vận trình tài lộc của người tuổi Dần sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Phúc tinh sẽ ở bên che chở giúp con giáp này tài vận tăng tiến bất ngờ, thu nhập gia tăng nhanh chóng.

Tuổi Dần là con giáp đại diện cho sự quyền lực, mạnh mẽ và năng động. Họ thích những công việc mạo hiểm, thử thách. Người tuổi này có tài lãnh đạo và là người hết sức bảo vệ gia đình mình.

Sửu là người hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ nên trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Đây là lý do vì sao dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng Sửu chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Trong thời gian này, công việc của người tuổi Dần sẽ tiến triển rất tốt, làm việc thảnh thơi không cần lo lắng nhiều về những biến cố bất ngờ xảy ra. Con giáp này còn có cơ hội thăng tiến khi cấp trên có ấn tượng rất tốt với thành tích mà bạn đạt được. Công việc có thể nhiều thêm song đó chính là cơ hội, cho thấy cấp trên muốn trọng dụng bản mệnh, chuyện tăng lương chỉ là sớm hay muộn.

Bản mệnh biết chi tiêu hợp lý, tiết kiệm và đầu tư phù hợp sẽ góp phần tạo nên nền tảng tài chính vững chắc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 3 giờ sáng mai, người tuổi Sửu sẽ là con giáp vô cùng may mắn trong công việc và tài lộc lên như diều gặp gió. Tuổi Sửu sẽ được quý nhân giúp đỡ mọi mặt nên cực kỳ tỏa sáng. Bản mệnh biết chi tiêu hợp lý, tiết kiệm và đầu tư phù hợp sẽ góp phần tạo nên nền tảng tài chính vững chắc.

Đây chính là thời gian vô cùng may mắn, người tuổi Sửu có thể cầu được ước thấy, đạt được mọi ý nguyện trong cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, con giáp này nên hãy tranh thủ để tạo nền tảng phát triển cho tương lai tốt đẹp hơn khiến người nhiều phải mơ ước.

Tuổi Thìn

Đúng 3 giờ sáng mai, người tuổi Thìn không xung khắc mạnh, điểm nổi bật nhất trong vận trình chính là tài lộc. Cụ thể, người tuổi Thìn có nhiều tin vui về tài chính, làm ăn rất thuận lợi. Người làm trong lĩnh vực ngân hàng hay bảo hiểm được cho là sẽ hanh thông hơn cả.

Tài lộc ùn ùn đổ về nhà, con giáp này làm gì cũng thuận lợi, dẫu có kẻ tiểu nhân ngáng đường cũng sẽ có quý nhân xuất hiện trợ giúp - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc có nhiều khởi sắc hơn so với năm cũ, lời khuyên dành cho những chú Rồng là hãy tập trung vào việc chính của mình để hoàn thành thật tốt thay vì ôm đồm nhiều việc để rồi không việc nào hoàn thành. Sự gia tăng thu nhập trong không quá lớn song sẽ có ý nghĩa quan trọng với người tuổi này.

Tài lộc ùn ùn đổ về nhà, con giáp này làm gì cũng thuận lợi, dẫu có kẻ tiểu nhân ngáng đường cũng sẽ có quý nhân xuất hiện trợ giúp. Sẽ không ngoa khi nói rằng những chú Hổ hãy chuẩn bị tinh thần mà mua nhà mua xe.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.