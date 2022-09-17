Bước sang ngày mới, Chủ Nhật ngày 18/9/2022, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc như chơi, tay trái níu quý nhân, tay phải vịn Thần Tài, sống trong giàu sang, nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 15:25

Cùng xem những con giáp này vào Chủ Nhật ngày 18/9/2022, may mắn bậc nhất, hốt bạc hốt vàng...

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi ngày càng chăm chỉ và nỗ lực hơn trên con đường phấn đấu. Ngày mai, vận may của họ được cải thiện rất nhiều. Đặc biệt, con giáp tuổi Mùi có cuộc sống như ý, mọi việc đều trở nên tốt hơn. Họ nâng cao hiệu suất làm việc, năng lực thăng cấp.

Bước sang ngày mới, Chủ Nhật ngày 18/9/2022, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc như chơi, tay trái níu quý nhân, tay phải vịn Thần Tài, sống trong giàu sang, nhung lụa - Ảnh 1
Con giáp tuổi Mùi có thể kiếm thu được lợi nhuận lớn, gia đình yên ổn, mối quan hệ với bạn bè cũng rất tốt. Vì vậy, họ không lúc nào cô đơn, có can đảm để nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Với sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này có thể đạt được nhiều thành công hơn, từng bước giành được các mục tiêu đã định với tốc độ nhanh nhất có thể. Con giáp tuổi Mùi có thể kiếm thu được lợi nhuận lớn, gia đình yên ổn, mối quan hệ với bạn bè cũng rất tốt. Vì vậy, họ không lúc nào cô đơn, có can đảm để nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp.

Người tuổi Mùi khi kiếm được tiền đều sẽ tái đầu tư để để có cổ tức tốt. Cuối tháng 8 Âm lịch cũng là lúc con giáp tuổi Mùi làm ăn phát tài.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân được người khác quý mến ở tính cách ôn hòa, hiền lành. Họ không giỏi giao tiếp xã hội, sống khá khép kín. Tuy vậy, con giáp này nghiêm túc trong công việc, theo đuổi sự hoàn hảo. Người tuổi này giữ tinh thần học tập suốt đời, không ngại thay đổi, từng bước vươn lên.

Chủ Nhật ngày 18/9/2022, người tuổi Thân làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Con giáp tuổi Thân có Thần Tài ban lộc nên làm ăn xuôi chèo mát mái, đầu tư sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước.

Bước sang ngày mới, Chủ Nhật ngày 18/9/2022, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc như chơi, tay trái níu quý nhân, tay phải vịn Thần Tài, sống trong giàu sang, nhung lụa - Ảnh 2
Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Dần

Thời gian qua tuổi Dần "gánh chịu" hung tinh, theo lý thuyết có thể sẽ gặp tai họa ập đến. Nhưng nếu sinh vào mùa đông thì tuổi Dần không cần lo lắng vấn đề "có lẽ có" này, bởi vì điềm lành cát lợi rất khó chuyển biến thành hung.

Bước sang ngày mới, Chủ Nhật ngày 18/9/2022, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc như chơi, tay trái níu quý nhân, tay phải vịn Thần Tài, sống trong giàu sang, nhung lụa - Ảnh 3
Nhâm Thủy là sao Thiên Ấn của tuổi Tuất trong Tuế can, đại diện cho trưởng bối và chứng chỉ chức danh. Như vậy, tuổi Tuất ắt được quý nhân nhắc nhở mà tự mình gặt hái chứng chỉ tư chất tương ứng hoặc được thăng cấp - Ảnh minh họa: Internet

Chủ Nhật ngày 18/9/2022, nguồn động lực, sự tự tin của tuổi Dần cũng cải thiện đáng kể, họ ít tiêu cực hơn, thay vào đó càng tích cực, chủ động tránh giành lợi ích cho bản thân. Nhâm Thủy là sao Thiên Ấn của tuổi Tuất trong Tuế can, đại diện cho trưởng bối và chứng chỉ chức danh. Như vậy, tuổi Tuất ắt được quý nhân nhắc nhở mà tự mình gặt hái chứng chỉ tư chất tương ứng hoặc được thăng cấp.

Ngoài ra, trong Ngũ hành, sao Thủy đại diện cho vật chất nên tuổi Tuất cũng chiếm ưu thế lớn trong tài vận, của cải, có thể gặt hái nhiều thành quả trong lĩnh vực thủy lợi và ẩm thực.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham, khảo, chiêm nghiệm.

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