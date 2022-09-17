Vào đúng ngày Chủ Nhật (18/9): 3 con giáp vận trình rực rỡ, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, tài khoản nhân đôi, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 13:42

Vào đúng ngày Chủ Nhật (18/9), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, được cả tài lộc, danh lợi, trở nên giàu có và sung túc, đường công danh hanh thông.

Tuổi Ngọ

Đúng Chủ Nhật tuần này, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Vào đúng ngày Chủ Nhật (18/9): 3 con giáp vận trình rực rỡ, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, tài khoản nhân đôi, tiền bạc tiêu xài không xuể - Ảnh 1
Nhiều trong việc cân bằng vận mệnh của người tuổi Ngọ nên họ dễ dàng chiếm được nhiều ưu thế, ví dụ như thăng chức tăng lương, được quý nhân phù hộ và giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Ngọ đều sẽ suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Ngọ sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Nhiều trong việc cân bằng vận mệnh của người tuổi Ngọ nên họ dễ dàng chiếm được nhiều ưu thế, ví dụ như thăng chức tăng lương, được quý nhân phù hộ và giúp đỡ, đạt được nhiều lợi lộc trong ngành nghề vật liệu gỗ, trồng cây cảnh,…

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất theo đuổi sự hoàn hảo nhưng họ không phải là người cực đoan. Con giáp này sẽ cố gắng hết sức để làm tốt mọi việc trong cuộc sống.

Vào đúng ngày Chủ Nhật (18/9): 3 con giáp vận trình rực rỡ, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, tài khoản nhân đôi, tiền bạc tiêu xài không xuể - Ảnh 2
Công việc làm ăn của người tuổi Tuất sẽ ngày càng khởi sắc vào ngày Chủ Nhật tuần này, nhân duyên hanh thông, cuộc sống cũng dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên tiền đề là họ phải làm hài lòng bản thân và những người xung quanh chứ không chỉ tính đến lợi ích cá nhân. Công việc làm ăn của người tuổi Tuất sẽ ngày càng khởi sắc vào ngày Chủ Nhật tuần này, nhân duyên hanh thông, cuộc sống cũng dễ dàng hơn.

Nhờ vậy, mọi việc của con giáp này trở nên đơn giản, không quá phức tạp, có thể nắm bắt thành công và của cải. Họ sẽ không còn phải bươn chải vất vả, lo lắng căng thẳng mà vẫn "làm giàu không khó".

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất ôn hòa và nhẹ nhàng. Ở họ luôn có sự bình tĩnh, thái độ mềm mỏng mà không phải ai cũng có được. Người tuổi này hòa đồng, dễ bắt chuyện với người xung quanh. Do sở hữu tính cách này mà nhiều con giáp tuổi Mão theo chủ nghĩa hòa bình, không thích đấu tranh cũng không quá tham vọng.

Đúng Chủ Nhật tuần này, con giáp tuổi Mão có cơ hội phát huy tài năng, tạo được bất ngờ, đột phá trong công việc. Người tuổi này làm công ăn lương cần biết cách nắm bắt cơ hội đến với bản thân mình. Con giáp này làm đâu thắng đó. Tổng thể tài lộc của con giáp này tăng lên nhiều so với tháng trước. Thu nhập tăng cao giúp người tuổi Mão có cuộc sống an nhàn, phúc khí tràn đầy.

Vào đúng ngày Chủ Nhật (18/9): 3 con giáp vận trình rực rỡ, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, tài khoản nhân đôi, tiền bạc tiêu xài không xuể - Ảnh 3
Người tuổi này làm công ăn lương cần biết cách nắm bắt cơ hội đến với bản thân mình. Con giáp này làm đâu thắng đó - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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