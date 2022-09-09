Đúng 3 giờ sáng mai (10/9/2022), 3 con giáp này cầu được ước thấy, vén màn cửa đón điều may, cuối năm lên xe sang về quê ăn Tết

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 17:07

Đúng 3 giờ sáng mai (10/9/2022), nhờ sự phù trợ của Thần Phật và sao Kim Tinh mà 3 con giáp này có vận tài lộc rực rỡ, tiền của hanh thông dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, ăn nên làm ra.

Tuổi Tý

Đa số những người tuổi Tý đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nhờ tính cách tuyệt vời của mình. Tý là những người biết sống vì người khác, thấu tình đạt lý, và đặc biệt là luôn đối đãi với mọi người một cách chân thành, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân.

Đúng 3 giờ sáng mai (10/9/2022), tuổi Tý dù có khó khăn nhưng sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối để tuổi Tý biến thách thức thành cơ hội, gặt hái thành công, biến hung thành cát. Con giáp tuổi Tý có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn.

Đúng 3 giờ sáng mai (10/9/2022), 3 con giáp này cầu được ước thấy, vén màn cửa đón điều may, cuối năm lên xe sang về quê ăn Tết - Ảnh 1
Đúng 3 giờ sáng mai (10/9/2022), tuổi Tý dù có khó khăn nhưng sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối để tuổi Tý biến thách thức thành cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thông minh, rất có năng lực, làm việc gì cũng phấn đấu hết mình. Con giáp này cũng là người thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, nhưng thời gian trước đây vận thế không tốt, gặp nhiều phiền phức trong cuộc sống.

Đúng 3 giờ sáng mai (10/9/2022), sự nghiệp của người tuổi Mùi có bước phát triển mạnh mẽ, mọi việc trở nên thuận buồm xuôi gió. Công việc tốt ắt đem lại nguồn thu nhập dồi dào. Tiền bạc lúc này không còn là vấn đề khó khăn của con giáp này nữa. Ngoài ra, chuyện tình cảm hôn nhân cũng hết sức suôn sẻ và viên mãn hạnh phúc.

Đúng 3 giờ sáng mai (10/9/2022), 3 con giáp này cầu được ước thấy, vén màn cửa đón điều may, cuối năm lên xe sang về quê ăn Tết - Ảnh 2
Công việc tốt ắt đem lại nguồn thu nhập dồi dào. Tiền bạc lúc này không còn là vấn đề khó khăn của con giáp này nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chăm chỉ, chịu khó là tính cách nổi trội của người tuổi Hợi trong công việc. Bạn biết vận dụng đầu óc linh hoạt vào các kế hoạch đã định sẵn, luôn đặt mục tiêu cho bản thân, dù là trong công việc hay cuộc sống chung. Bạn muốn mọi góc cạnh của công việc phải luôn tốt đẹp.

Đúng 3 giờ sáng mai (10/9/2022), là lúc họ kiếm được nhiều tiền, giá trị tài sản ngày một tăng không ngừng. Những ai làm công sẽ có dự án lớn, thu nhập càng nhiều. Những ai kinh doanh sẽ có cơ hội gia tăng lợi nhuận. Tài vận sởi khắc, giàu có không ngờ. Tình duyên trong tháng này của họ cũng đỏ rực.

Đúng 3 giờ sáng mai (10/9/2022), 3 con giáp này cầu được ước thấy, vén màn cửa đón điều may, cuối năm lên xe sang về quê ăn Tết - Ảnh 3
Những ai kinh doanh sẽ có cơ hội gia tăng lợi nhuận. Tài vận sởi khắc, giàu có không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp này 'chạy đâu cho thoát' khỏi sự giàu có, đào trúng mỏ vàng, tiền vô như nước, đổi đời thành đại gia có số má

Đúng ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp này 'chạy đâu cho thoát' khỏi sự giàu có, đào trúng mỏ vàng, tiền vô như nước, đổi đời thành đại gia có số má

Đúng ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp nhận nhiều tin vui bất ngờ, tiền vô như nước, may mắn đến không ngừng, đời sang trang mới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp phát tài tử vi 3 con giáp đổi vận giàu sang con giáp giàu có ăn tết

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 19 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân