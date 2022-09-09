Đúng ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp này 'chạy đâu cho thoát' khỏi sự giàu có, đào trúng mỏ vàng, tiền vô như nước, đổi đời thành đại gia có số má

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 13:51

Đúng ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp nhận nhiều tin vui bất ngờ, tiền vô như nước, may mắn đến không ngừng, đời sang trang mới.

Tuổi Ngọ

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, đúng ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch), vận số của người tuổi Ngọ sẽ có những chuyển biến tích cực đến ngỡ ngàng. Dù đang làm công ăn lương, gặp phải những rắc rối trong công việc thì mọi chuyện rồi sẽ hanh thông, suôn sẻ ngay. Vậy nên, tiền cứ chui vào túi Ngọ ào ào như thác, khiến họ đếm mỏi tay cũng không hết.

Con giáp may mắn
Những phi vụ làm ăn trước đó đã bắt đầu sinh lời, mang đến cho Ngọ nguồn thu đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài vận tài lộc đỏ như son thì tình duyên của Ngọ cũng ấm êm viên mãn. Họ và một nửa thuận hòa, yêu thương và thấu hiểu nhau nên tình cảm ngày càng khăng khít, bền chặt.

Con giáp có những bước tiến mới trong sự nghiệp, tạo nền móng cho thành công vang dội trong tương lai. Ngoài ra, được Thần Tài giúp sức, vận kim tiền của con giáp hanh thông đáng kể. Những phi vụ làm ăn trước đó đã bắt đầu sinh lời, mang đến cho Ngọ nguồn thu đáng kể. Con giáp may mắn này có thể suy nghĩ tới việc tiếp tục rót vốn đầu tư xoay vòng hay lấn sân sang một lĩnh vực mới. Nhìn chung, vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thường được biết đến với tính cách năng động, nhiệt tình, có thể xoay chuyển tình thế. Dù đối mặt với những khó khăn, thử thách, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh. Họ giỏi giao tiếp, hiểu được tầm quan trọng của sự kết nối giữa con người với nhau. Chính vì thế mà người tuổi Thân có nhiều bạn bè và những mối quan hệ hữu hảo.

Đúng ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp này 'chạy đâu cho thoát' khỏi sự giàu có, đào trúng mỏ vàng, tiền vô như nước, đổi đời thành đại gia có số má - Ảnh 2
Cuộc sống của họ sung túc hơn trước, khiến người khác phải ghen tỵ. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch), con giáp tuổi Thân được dự báo sẽ có thu nhập rủng rỉnh. Cuộc sống của họ sung túc hơn trước, khiến người khác phải ghen tỵ. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng khởi sắc.

Người muốn chuyển việc cũng được bạn bè giới thiệu chỗ làm mới. Trong khi đó người làm kinh doanh cũng tiếp cận với nhiều khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, sự nghiệp ngày càng phất lên, thu nhập dồi dào hơn trước.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp có nói,đúng ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch), con giáp tuổi Thìn sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp may mắn
 Chủ mệnh sẽ liên tục có nhiều chiến tích vẻ vang trong công việc, kèm theo đó là sự nể phục của nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, họ cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Thời điểm này, người tuổi Thìn dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

Người tuổi Thìn sẽ được Thần tài ghé thăm, lộc lá đầy nhà, tương lai rộng mở. Nhờ nhận được hồng phúc tề thiên, phú quý hội tự mà con giáp này sớm ngày thành công, mau chóng phát đạt. Chủ mệnh sẽ liên tục có nhiều chiến tích vẻ vang trong công việc, kèm theo đó là sự nể phục của nhiều người. Về lâu về dài, khi các cống hiến của Thìn đã là vô kể, thì con giáp này sẽ được thăng lên các chức vụ lãnh đạo trong công ty.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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