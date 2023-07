Đúng 20 ngày tới, 3 con giáp có tiền tỷ, vận đỏ như son, sự nghiệp ‘cất cánh’, viên mãn khó ai bằng

Đúng 20 ngày tới, tài vận của những người cầm tinh con Trâu sẽ may mắn liên tục. Do đó tiền bạc tương đối rủng rỉnh. Họ sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng. Tài lộc đến cửa, may mắn đến nhà, người tuổi Sửu làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến. Nếu làm kinh doanh buôn bán thì họ cũng buôn may bán đắt, nhận được nhiều cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh.

Con giáp Sửu viên mãn và hanh thông trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có được ưu điểm hơn người là giác quan thứ 6 mẫn tiệp, mau lẹ. Bởi thế mà đứng trước bất cứ dự án, nguồn vốn nào, họ cũng đều nhanh chóng lên kế hoạch và triển khai thực hiện thành công tốt đẹp. Tài chính của họ còn khá vượng chính nhờ vào những mối quan hệ tốt lành với bạn bè, bằng hữu và đối tác.