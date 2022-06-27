Đúng 20 giờ ngày 27/6/2022, Tinh Tài gõ cửa, những con giáp 'tiền vào như lũ', tài vận cực thịnh, sự nghiệp thăng hoa tiến chức bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 27/06/2022 12:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "tiền vào như lũ'', tài vận cực thịnh, sự nghiệp thăng hoa tiến chức bất ngờ vào đúng 20 giờ ngày 27/6/2022.

Tuổi Tý

Đúng 20 giờ ngày 27/6, nhờ được Tam Hợp cục che chở nên vận trình công việc của con giáp may mắn này khá tốt. Bạn có tài năng lại thêm cơ hội thể hiện mình nên đã tự tạo ra không ít không gian phát triển bản thân trong tương lai. Chính sự năng động và tự tin đã giúp bạn bắt tay vào mọi việc, làm tới nơi tới chốn nên tỏa sáng là điều tất nhiên.

Kim sinh Thủy giúp nhân duyên của bản mệnh cũng rất vượng, mối quan hệ khá êm đẹp. Người ấy thấu hiểu và thông cảm cho những mệt mỏi, khó khăn mà con giáp này đang phải đối mặt trong công việc cũng như cuộc sống nên luôn khuyến khích, động viên bạn rất nhiều.

Đúng 20 giờ ngày 27/6/2022, Tinh Tài gõ cửa, những con giáp 'tiền vào như lũ', tài vận cực thịnh, sự nghiệp thăng hoa tiến chức bất ngờ - Ảnh 1
Nhờ được Tam Hợp cục che chở nên vận trình công việc của người tuổi Tý khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Tài báo hiệu đường tài lộc của người tuổi Thìn trong ngày tăng tiến không ngừng, bạn làm việc với những người đồng nghiệp, khách hàng khá thoải mái, dễ chịu và phối hợp ăn ý với nhau nên việc hợp tác làm ăn dễ thu về lợi nhuận. Bạn cũng có thể gặp được quý nhân trong hôm nay, hứa hẹn sẽ đem lại thành công và niềm vui bất ngờ trong ngày. Kế hoạch của bạn diễn ra rất suôn sẻ từ đầu đến cuối, lại luôn được quý nhân uốn nắn kịp thời nên đi đúng đường, tìm đúng cơ hội.

Đây cũng là khoảng thời gian để người độc thân có cơ hội hể hiện sức hút của mình đã tới, hãy chăm chút vẻ bề ngoài nhiều hơn, chủ động nắm bắt cơ hội, như vậy sẽ không phải lo không gặp được người thương yêu mình chân thành.

Đúng 20 giờ ngày 27/6/2022, Tinh Tài gõ cửa, những con giáp 'tiền vào như lũ', tài vận cực thịnh, sự nghiệp thăng hoa tiến chức bất ngờ - Ảnh 2
Chính Tài báo hiệu đường tài lộc của người tuổi Thìn trong ngày tăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là một người rất dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Trong công việc, sự thận trọng và khả năng vượt trội sẽ giúp bạn đạt được rất nhiều thành quả khả quan. Bạn sẽ có cơ hội hiện thực hóa những dự án đầy tham vọng. Tuy nhiên trên con đường đó cũng sẽ có rất nhiều chông gai, hãy chuẩn bị tinh thần để vượt qua.

Phương diện sự nghiệp của người tuổi Tuất đang nhận được nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí đúng 20 giờ ngày 27/6. Chính Quan giúp mọi khó khăn được giải quyết nhanh chóng. Tuổi này thể hiện rõ bản lĩnh cũng như khả năng vượt qua những trở ngại đang cản bước bạn tiến tới thành công.

Đúng 20 giờ ngày 27/6/2022, Tinh Tài gõ cửa, những con giáp 'tiền vào như lũ', tài vận cực thịnh, sự nghiệp thăng hoa tiến chức bất ngờ - Ảnh 3
Người tuổi Tuất là một người rất dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

Thời tới cản không kịp vào đúng 10 ngày tới, những con giáp được Thần Tài 'xông đất sớm', vận trình hưng phát, tiền 'ào ào như nước' vào túi

Thời tới cản không kịp vào đúng 10 ngày tới, những con giáp được Thần Tài 'xông đất sớm', vận trình hưng phát, tiền 'ào ào như nước' vào túi

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Tài 'xông đất sớm', vận trình hưng phát, tiền 'ào ào như nước' vào túi trong 10 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 41 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 16 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 16 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 31 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026